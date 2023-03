Una gattina, sorda e affetta da una malattia neurologica, stupisce chi la circonda mostrando una gioia incrollabile (VIDEO)

Quando la vedi in una foto, non puoi immaginare per un secondo che Nifnaf non sia un gatto come gli altri. Tuttavia, soffre di sordità e ipoplasia cerebellare (disturbo motorio). Ma state tranquilli: i gatti non soffrono delle loro differenze e intendono godersi la vita tanto quanto i loro coetanei!

Naf Naf Sono cresciuto in Canada. Questa gatta era l’unica nella cucciolata con ipoplasia cerebellare, ma non ha lasciato che le sue condizioni interferissero con la qualità della sua vita. Immediatamente, i suoi soccorritori videro in lei”. Inferno personale Rapporti Amore.

anime pure Gatti orfani di Montreal Si sono tutti innamorati del gattino con il vestito di tartaruga. Va detto che non ha avuto difficoltà ad esprimere tutta la sua simpatia! Naf Naf Lo prende in giro tutto il tempo una volta che arriva nella sua casa adottiva. ” Era ansiosa di sperimentare il suo nuovo spazio. »

Un male può nasconderne un altro

La traballante palla di pelo riacquistò presto le forze tornando a un peso normale, ma i suoi benefattori si accorsero subito che c’era qualcos’altro che non andava. In realtà, Naf Naf Reagisci solo a segnali visivi. Mettendola alla prova, scoprono che è sorda.

” Non senti niente, che sia l’abbaiare dei cani o il suono del campanello, Hanno spiegato. Tuttavia, è ancora pieno di vita e curiosità. Sono molto giocherelloni, riescono ad arrampicarsi sul divano o sui letti senza problemi! »

La gioia di vivere è sorprendente

è chiaro Naf Naf Non lasciare mai che la sua disabilità la abbatta. anzi ! La bambina sa come raggiungere i quattro angoli della casa senza chiedere aiuto a nessuno. Ha gestito perfettamente la sua vita quotidiana nonostante la sua straordinaria andatura.

” Se lasci l’armadietto aperto, andrai in giro furtivamente a cercare. Se c’è una cassa sul pavimento, salterai dentro per controllarla. Il caporale Nfnf controlla tutto! Il gatto ha anche iniziato a usare il suo miagolio per attirare l’attenzione dei suoi benefattori quando non li vede.

La gatta ha approfittato della sua permanenza in una casa famiglia per fare amicizia con lei CelesteUn gatto della stessa età. Non le ci è voluto molto per affermarsi come la più coraggiosa e la più curiosa del duo. Con fermezza, niente lo fermerà!

dopo questa avventura Naf Naf Muri rimasti Gatti orfani di Montreal per unirsi alla sua famiglia eterna. Ora trascorre giorni felici lì e continua a esaminare i quattro angoli della sua casa, pur rimanendo il più carino dei gatti.