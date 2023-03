Fingere di proteggere gli adulti da immagini minacciose è infantile.

Un manifesto elettorale viene strappato, a Parigi, nell’aprile 2022. Emmanuel Tayeb, professore di scienze politiche, lamenta la soppressione dello spazio pubblico come un ritiro dal dibattito democratico. Credito: AMAURY CORNU / HANS LUCAS VIA AFP

SUn cappello che rende politica la foto? Perché le immagini artistiche oggi sono spesso considerate un pericolo, persino un attacco alla moralità? Ne abbiamo discusso con Ophir Levy, docente di studi cinematografici all’Università di Parigi 8, Emmanuel El-Tayeb è Professore di Scienze Politiche presso l’Istituto di Scienze Politiche Leoni. Autore Il potere politico delle immagini (PUF) spiega perché qualsiasi immagine ha un impatto politico sostanziale. Deplorano l’atteggiamento paternalistico e infantile di alcune istituzioni nei confronti delle immagini.

il punto : Abbiamo recentemente assistito a un acceso dibattito sulla libertà della creazione artistica, che può portare alla censura, Soprattutto nel mondo della commedia. Perché l’immagine oggi è considerata un pericolo, addirittura un attacco alla moralità?

Ofir Levi: Non c’è dubbio che prima era visto come oggetto di un processo creativo, o prodotto dell’immaginazione o delle fantasie del suo autore, ora è visto come un atto che sorge sulla scena sociale. Avrà un carattere di performance. Tuttavia, a volte tendiamo a confondere il riferimento con la sua rappresentazione, il delitto con la fantasia, e l’immagine che qui appare come una sorta di passaggio all’azione. Al di là del caso particolare dell’autore di fumetti Bastien Vives, al quale Sono accusati di inserire nelle foto scene simili alla pedopornografiasottoponi ogni spina di più […] Per saperne di più