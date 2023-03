Un “wormhole” consentirebbe davvero di viaggiare nello spazio-tempo?

Immagina due città situate su entrambi i lati di una montagna. Per visitarsi a vicenda, i residenti di queste città dovranno probabilmente girare intorno alla montagna. Ma se volevano andare più veloci, potevano scavalcare la montagna per creare una scorciatoia. È l’idea di a verme.

Un wormhole può essere descritto come un tunnel tra due punti distanti nel nostro universo che riduce il tempo di viaggio da un luogo all’altro. Invece di viaggiare per milioni di anni da una galassia all’altra, un wormhole potrebbe teoricamente, date le giuste condizioni, essere utilizzato per ridurre il tempo di viaggio a ore o addirittura minuti.

Poiché i wormhole sono scorciatoie attraverso lo spazio-tempo, possono agire come macchine del tempo. Puoi uscire da un’estremità del wormhole prima di entrare.

Sebbene non ci siano prove di wormhole nel nostro universo, sono buoni strumenti per aiutare gli astrofisici a pensare allo spazio e al tempo. Possono anche rispondere a domande molto antiche sulla formazione dell’universo.

Fantasia o realtà?

A causa di queste caratteristiche interessanti, molti scrittori di fantascienza usano i wormhole nei loro romanzi o film. Tuttavia, gli scienziati erano affascinati dall’idea dei wormhole quanto gli artisti.

Gli scienziati chiamano i punti di ingresso e di uscita del wormhole “le bocche”, mentre il tunnel stesso la “gola” – Victor Habbick Visions / Science Photo Library

Sebbene i ricercatori non abbiano mai trovato un wormhole nel nostro universo, i wormhole sono soluzioni a importanti equazioni fisiche. Le soluzioni alle equazioni alla base della teoria dello spazio-tempo e della relatività generale di Einstein includono i wormhole.

Questa teoria descrive la forma dell’universo e il modo in cui stelle, pianeti e altre cose si muovono attraverso di esso. Poiché la teoria di Einstein è stata testata innumerevoli volte e ogni volta dimostrata corretta, alcuni scienziati ipotizzano che i wormhole esistano da qualche parte nell’universo.

Ma altri scienziati ritengono che i wormhole non possano esistere perché sarebbero troppo instabili.

La costante attrazione della gravità colpisce tutte le cose nell’universo, inclusa la Terra. Quindi anche la gravità avrà un effetto sui wormhole. Gli scienziati che sono scettici su questo credono che dopo un breve periodo, il centro del wormhole collasserà sotto l’influenza della sua gravità, a meno che non ci sia una forza che spinge fuori dall’interno… per contrastare questa forza.

Il modo più probabile per farlo è usare le cosiddette “energie negative”, che si opporrebbero alla gravità e stabilizzerebbero il wormhole.

Schema di un wormhole – Raude / Wikimedia CC BY-SA 3.0

Ma da quello che sanno gli scienziati, le energie negative possono essere create solo in quantità troppo piccole per resistere alla gravità del wormhole. È possibile che il Big Bang abbia creato piccoli wormhole con piccole quantità di energie negative all’inizio dell’universo e che nel tempo questi wormhole si siano espansi man mano che l’universo si espandeva.

Dopo i buchi neri, i wormhole?

Sebbene i wormhole siano cose interessanti da considerare, non sono ancora accettati dalla maggior parte della comunità scientifica. Ma questo non significa che non esistano. I buchi neri, la cui esistenza è stata ora dimostrata, non furono accettati quando gli scienziati proposero per la prima volta la loro esistenza nel primo decennio del secolo scorso.

Einstein formulò per la prima volta le sue famose equazioni nel 1915, e lo scienziato tedesco le formulò Karl Schwarzschild Ho trovato un modo per descrivere matematicamente i buchi neri solo un anno dopo.

Tuttavia, questa descrizione era così stravagante che i principali scienziati dell’epoca si rifiutarono di credere che i buchi neri potessero effettivamente esistere in natura. Ci sono voluti cinquant’anni perché le persone iniziassero a prendere sul serio i buchi neri: il termine “buco nero” non è stato effettivamente coniato fino al 1967.

La stessa cosa può accadere con i wormhole. Potrebbe volerci del tempo prima che gli scienziati giungano a un consenso sulla loro esistenza o meno. Ma se trovano solide prove della loro esistenza – cosa che possono fare osservando gli strani movimenti delle orbite delle stelle – la scoperta influenzerà il modo in cui gli scienziati vedono e comprendono l’universo.