In realtà, l’invecchiamento può essere invertito

Conoscevamo già i superpoteri del blob, questo organismo unicellulare che non è né un fungo né un animale. Ma senza bocca, stomaco e senza cervello, “Physarum polycephalum” non smette mai di stupire la comunità scientifica. Sa come trovare il percorso più breve in un labirinto, costruire reti ottimizzate, anticipare gli eventi, interagire con i suoi coetanei… e prolungare la sua vita?

Dispiegamento di un gruppo di ricerca presso il CNRS di Tolosa (Alta Garonna) Uno studio sul Journal of Philosophical Transactions della Royal Society.sulla sua capacità di rallentare il proprio invecchiamento.

I punti sono svegli da più di due anni

Le sue prime tecnologie antietà sono state scoperte quasi per caso. In natura, infatti, il blob cresce e si moltiplica prima di invecchiare, il tutto nel giro di un mese. D’altra parte, in laboratorio, i ricercatori impediscono a questi organismi di riprodursi, permettendo loro di vivere più a lungo.

“Alcune varietà hanno più di 70 anni”, afferma Audrey Dusutour, ricercatrice presso il National Center for Scientific Research specializzata in queste creature, ma questo è possibile solo grazie al loro stato dormiente. “Svegliamo le bolle solo quando ne abbiamo bisogno per un esperimento, e poi le rimettiamo a dormire. Sorprendentemente, durante questo ritorno all’attività, il blob, per quanto vecchio possa essere, si muove veloce come quel piccolo. Come se sleep potrebbe azzerare i contatori…

Quindi i biologi di Tolosa volevano vedere come la bolla invecchiava rimuovendo il riposo dall’equazione, il risveglio a lungo termine delle bolle. Così hanno sviluppato la varietà Lu352, l’hanno nutrita, tagliata in più pezzi e creato un clone.

Questo ceppo è stato in grado di raggiungere i due anni, una durata di vita impressionante, mai studiata in precedenza per tali organismi unicellulari. Naturalmente, questi esemplari più vecchi mostrano segni di invecchiamento: la loro velocità di movimento diminuisce e diventano più sensibili allo stress e agli ambienti stressanti. Ma la loro capacità di apprendere non ne risente.

Gli anziani restituiscono l’energia vitale ai più giovani

Quindi i biologi si sono chiesti se l’età dei blob potesse svolgere un ruolo nelle loro interazioni. Questo perché i blob secernono sostanze chimiche nel loro ambiente che attirano coloro che sono loro vicini. Sono in grado di percepire indirettamente l’età dei loro coetanei e preferiscono essere orientati verso i giovani. Gli scienziati hanno quindi deciso di combinare una versione precedente di Lu352 con una versione più piccola e più potente.

Il vecchio punto si muove più lentamente di quello piccolo. medico

Al termine di queste tre ore di fusione, i due blob sono stati nuovamente separati a mano, con il risultato più che sorprendente per i ricercatori: come i vampiri, i vecchi blob hanno riacquistato velocità mentre i giovani hanno perso un po’ di energia.

Questa interazione lascia al ricercatore un’ipotesi: “Il più giovane di loro sarà dotato di macchine molecolari per contrastare l’invecchiamento cellulare, che può essere condiviso con il punto più anziano. Quest’ultimo, a sua volta, condividerà il suo stress con il più giovane”.