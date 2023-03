Come guardare la conferenza sull’intelligenza artificiale di Microsoft

Alle 16:00 del 16 marzo, Microsoft ospiterà una conferenza stampa su “Il futuro del lavoro con l’IA”. L’integrazione di GPT-4 con Windows e Office dovrebbe essere trattata qui.

Il futuro del lavoro con l’intelligenza artificiale. Visto il nome dato alla sua conferenza stampa del 16 marzo, Microsoft lascia pochi dubbi sugli argomenti che sta per trattare.

Dopo aver annunciato l’integrazione di ChatGPT con il motore di ricerca Bing all’inizio di febbraio, il gigante del software dovrebbe andare oltre integrando l’intelligenza artificiale generata nei suoi altri prodotti, come Outlook, Word e Windows. A differenza della conferenza di febbraio, il 1 marzo sarà trasmesso online.

Dove guardi la conferenza Microsoft?

Mentre alcune persone probabilmente trasmetteranno in streaming la conferenza di Microsoft su YouTube, la società non ha intenzione di presentare il suo evento sul servizio video di Google.

Due fonti sono ufficialmente citate: il loro sito web E linkedinche gli appartengono.

La conferenza Microsoft inizierà alle 16:00 e sarà moderata da Satya Nadella, Presidente, e Jared Spataro, Presidente, Microsoft 365 (Office Suite).

Quali sono gli annunci previsti?

Il 16 marzo, Microsoft dovrebbe presentare nuove integrazioni AI nei suoi prodotti. Un motore di ricerca più intelligente in Outlook, creazione di testo in Word, consigli in Excel… Si possono rivelare molti nuovi usi. È anche possibile che il nuovo Bing sia disponibile per tutti gli utenti, dopo l’avvio in coda.

Numerama seguirà la conferenza Microsoft e ti fornirà un riepilogo dei loro annunci. Nel frattempo, puoi visitare la nostra pagina dedicata all’IA per trovare le ultime novità da OpenAI, ChatGPT, Bing e Google Bard.

