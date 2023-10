Il Napoli non ha perso ogni speranza di allungare con Victor Osimhen

Il Napoli spera di prolungare il contratto del suo attaccante nigeriano Victor Osimhen, ha assicurato il campione italiano in carica in un comunicato stampa venerdì 20 ottobre, il giorno dopo le dichiarazioni del suo presidente che suggerivano il contrario. “ Il presidente De Laurentiis non ha detto nulla di negativo sui suoi scambi con Victor, ha solo detto che dopo lunghi colloqui conclusisi con una stretta di mano che esprimeva la volontà di entrambe le parti di continuare il loro rapporto, Victor ha fatto un passo indietro », spiega il Napoli. “ Il presidente De Laurentiis spera che questa sia solo una pausa di riflessione », prosegue il comunicato che precisa che il presidente-proprietario del club si incontrerà nella « settimane a venire » il giocatore e il suo agente « per parlare del futuro con la massima serenità “. “ Leggere (sulla stampa) che ci sia freddo tra Osimhen e il Napoli è del tutto irrilevante », conclude la società, attualmente 5° nel Campionato Italiano. Osimhen, capocannoniere della Serie A la scorsa stagione e principale artefice dell’incoronazione del Napoli, è sotto contratto con il Napoli fino al 2025. In questa stagione ha segnato sei gol in campionato.

Victor Osimhen, 30 settembre 2023. REUTERS-CIRO DE LUCA