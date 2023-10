“La sensazione di essere esclusi e messi da parte”: a differenza di saltatori, combinate, fondisti e biathlete, Margot Boch e Carla Sénéchal, specialisti del bob, gareggeranno alle Olimpiadi del 2026 fuori dall’Italia | rivista nordica | N. 1 Biathlon

Olimpiadi 2026: bob, slittino e skeleton trasferiti fuori dall’Italia

Nel febbraio del 2026, esattamente tra ventotto mesisi svolgeranno a Milano e Cortina d’Ampezzo i XXV Giochi Olimpici Invernali, duo eletto nel giugno 2019 dalla 134a Sessione del CIO riunita a Losanna (Svizzera). Dopo tre edizioni organizzate lontano dal Vecchio Continente, la messa solenne invernale dell’Olimpismo troverà quindi la sua culla.

A livello nordico ad esempio, lo sci di fondo, il salto con gli sci e la combinata vedranno le loro gare svolgersi in località molto rinomate Val di Fiemme mentre i biatleti lotteranno per le preziose medaglie Anterselva.

Slittino, skeleton e bob avrebbero beneficiato del rinnovamento della pista olimpica Eugenio-Monti., preso in prestito dagli appassionati di velocità durante l’edizione dei Giochi Olimpici del 1956 e in disuso per molti anni. Su carta, il simbolo era magnifico con un percorso già esistente riabilitato per l’occasione in un Paese che ha prodotto numerosi campioni in tutte e tre le discipline.

“Tutto questo poteva essere previsto”

Solo che all’inizio della settimana le autorità italiane hanno formalizzato l’abbandono di questo progetto ritenuto troppo costoso e non sufficientemente sostenibile a livello ambientale. Un vero colpo per bob, skeleton e slittino del mondo intero.

“Si sentiva da tempo che per Cortina la situazione si stava complicando, per Cesana avevamo ancora speranza [la piste des JO 2006, NDLR] e non immaginavamo che ciò potesse accaderespiegare Margot Boch ha Rivista nordica. Ovviamente la delusione è tanta, tanto per noi quanto per tutti gli atleti dei nostri sport, compresi gli italiani per i quali è un sogno completamente infranto. Questo non fa bene al nostro sport. »

In tal modo, le gare di bob, slittino e skeleton si svolgeranno… fuori dai confini transalpini in una località ancora da definire. Lontano, quindi, dalla tanto attesa grande festa olimpica. “Ci troviamo fuori dal Paese che ospita i Giochi Olimpici, questo si tradurrà in un evento bizzarro”si rammarica La Plagnarde, pilota francese di bob.

Più che un trasferimento le due giovani donne rimpiangono soprattutto il tempismo : “Tutto questo poteva essere previstoindica il suo pusher Carla Sénéchal, con cui attualmente condivide l’incarico La solitudine di Talia. Se avessimo saputo fin dall’inizio che era Milano/Cortina 2026 con il bob spostato, l’avremmo vissuta diversamente. Lì speravamo tutti che fosse a Cortina, su una bellissima pista dove si allenavano i nostri allenatori. Eravamo tutti felici di andarci…”

Un trasferimento in Francia?

“Abbiamo la sensazione di essere esclusi e messi da parteaggiunge. Siamo uno sport poco pubblicizzato e poco conosciuto e le Olimpiadi costituiscono la nostra unica vetrina e la nostra unica possibilità che la gente parli di noi. Lì ci ritroveremo in un altro Paese e vivremo l’evento come un campionato del mondo e non come le Olimpiadi. »

Adesso, il tempo attende il luogo del trasferimento con tre tracce di ritorno: La Plage in Savoia e in patria, San Moritz in Svizzera e Igls In Austria, che ha già riferito al CIO. “Avremmo una preferenza per la Svizzera o la Francia, già per la vicinanza a Milano e perché sono piste che si giocano guidando e che sono piacevoli. Si parla anche dell’Austria, con Igls, ma molti atleti non lo vogliono perché la competizione si trasformerà in un campionato spingente per le caratteristiche tecniche del percorsoanalizza Margot Boch. Ciò non darebbe una buona immagine del nostro sport. »

La motivazione è sempre lì

Se le gare olimpiche venissero organizzate a La Plagne, sarebbe “una consolazione”crede Margot Boch. Tuttavia, un ostacolo potrebbe bloccare questa alternativa: “Come la Svizzera, anche la Francia è candidata alle Olimpiadi del 2030 quindi non sappiamo davvero se sarà possibile ospitare le gare olimpiche due volte di seguito”Nota Carla Sénéchal che spera che, qualunque cosa accada, la festa sarà “bella”.

Aspettando, il Bob Team Boch non è smobilitato ed è attualmente in allenamento a Lillehammer (Norvegia) dove ha ripreso le discese su ghiaccio. “C’è delusione, ma nessun calo di motivazionefinito Margot Boch. Continuiamo a lavorare perché vogliamo ancora questa medaglia olimpica! » In Italia o altrove.

