tour fotografico dell’osteria Madonna, il nuovo ristorante italiano a Parigi con decorazioni autentiche

Lo spirito del nord Italia si stabilisce nel 9° arrondissement di Parigi. L’osteria Madonna apre i battenti ad ottobre al 52 di rue Lafayette. In programma: un ristorante italiano che richiama lo spirito delle brasserie milanesi, sia nei piatti che nell’arredamento.

Con il desiderio di decostruire l’immagine cliché del ristorante italiano, Eva-Louise e Alex Laporte mescolano riferimenti per mostrare un risultato di tendenza. Retro, kitsch e modernità si uniscono per accogliere fino a 150 coperti in un arredamento autentico.

Lo spirito italiano dietro una facciata parigina

È stata Véronique Laporte, decoratrice e madre di Eva-Louise e Alex Laporte, a creare l’anima del luogo. Se la facciata della brasserie parigina è stata preservata, gli interni sono stati completamente rivisitati. Al centro della boiserie è stato realizzato un grande affresco. Opera di Roberto Ruspoli, l’artista ha interpretato gli affreschi classici italiani in una versione più contemporanea.

Per quanto riguarda i materiali, Véronique Laporte ha conservato parte dei locali, in particolare la lavorazione del legno e i dettagli in ottone. Ha selezionato mobili in velluto verde per riscaldare la stanza e mantenere quell’atmosfera lussuosa. Gli apparecchi di illuminazione sfrangiati, progettati esclusivamente per il ristorante, sottolineano questo spirito chic e amichevole allo stesso tempo.

Osteria della Madonna

52 rue La Fayette, Parigi 9° arrondissement

Telefono: 01 47 70 59 08

