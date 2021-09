Calciomio volta pagina, ma continua a scrivere la sua storia

1 settembre, ritorno al giorno di scuola, dove mettiamo da parte tutto quello che è successo prima per ricominciare tutto da capo, ancora una volta. Con nuovi propositi, nuove ambizioni. È un po’ come tornare a scuola anche per Calciomio. Un ritorno con il peso del passato che ricordiamo con passione, nostalgia, felicità e talvolta amarezza. Il giorno dopo la vittoria dell’Italia all’Euro, abbiamo avuto la sensazione di aver ottenuto qualcosa. La fine di un’avventura? No. La fine di un capitolo? Certamente.

Dopo più di 13 anni passati a curare da cima a fondo le cronache del calcio italiano, con qualità ea volte anche qualche pecca, la redazione è andata avanti, è cambiata. La storia cresce, poi le età ei progetti giovanili diventano progetti adulti, progetti di vita. Il tempo dedicato a Calciomio non è mai rimpianto, si assapora ogni minuto. Tuttavia, mentre una nuova stagione sta già ripartendo, con un Mondiale tra un anno e mezzo e soprattutto una nuova apparente competizione europea che segna l’inizio di una corsa a sempre più, più, più partite, è ora di chiedere te stesso la questione della quantità. Non dovremmo fare un po’ meno per rendere sostenibile questo grande progetto? Tornare all’essenza di Calciomio, tornare alle origini? La risposta è sì, devi.

Quindi sì, da oggi non ci occuperemo più delle cronache calcio come avevamo fatto prima. Più notizie incessanti risultati, dichiarazioni, meno attualità. Ma molta più analisi e background. Ci concentreremo su file, documenti di analisi ricercati e ricercati. Ma soprattutto svilupperemo la nostra divisione video con nuovi programmi, con nuove persone che andranno ad arricchire il team e il progetto. Il tempo passa, i metodi si evolvono, ma noi vogliamo sempre mantenere questa competenza, che a volte ci siamo lasciati sfuggire a vantaggio, bisogna ammetterlo, di una quantità di brief il cui interesse non trovava più grazie ai nostri occhi di redattori appassionati. Per ricevere le ultime notizie nell’era 2.0 e 5G, sai dove andare. Google, siti italiani, social network. D’altronde, per avere documenti, ricerche, dossier precisi, chiari e approfonditi come potrebbero non esserci altrove, ci auguriamo che a Calciomio veniate sempre. Perché la nostra passione, la condividiamo così. E anche in video, sulle nostre reti YouTube, Instagram, Facebook e Twitter con format nuovi, originali, il ritorno di pochi volti noti e soprattutto una libertà di tono che è sempre stata la nostra forza e che a volte abbiamo lasciato da parte a favore della neutralità e di un tono un po’ più ottuso per fare il famoso politicamente corretto, il politicamente accettabile, per non subire le ire dei giudici di internet.

Ora, mentre abbiamo bisogno di rinnovarci e soprattutto di far durare questo superbo progetto in un momento in cui un buon numero di siti amatoriali stanno chiudendo i battenti, dovevamo trovare qualcos’altro. Abbiamo pensato a questo nuovo format, a questa nuova svolta, a questa nuova pagina. Non sappiamo se lo scriveremo bene, ma vogliamo provarlo, con la nostra passione, la nostra volontà, le nostre qualità e anche i nostri difetti. Con tutte le forze coinvolte. Perché prima della passione c’è la solidarietà e prima ancora c’è questo link che unisce noi, noi redattori e voi calcionauti a questo sito che è calciomio, si chiama la famiglia.

Contiamo su di te oggi, ma anche per i giorni, i mesi e gli anni a venire. Ci vediamo.