“Il mistero di Mussolini”: lo scrittore italiano Maurizio Serra riceve il gran premio per la biografia politica

Co-fondatrice del trofeo nel 2007 con il grande albergatore Patrick-Olivier Picourt, Anne Méaux, patron dell’agenzia Image 7, ha consegnato questo sabato 20 novembre a Maurizio Serra il premio 2021 per la biografia politica per Il mistero di Mussolini (ed. Perrin), accompagnato da Daniel Fasquelle, sindaco di Touquet-Paris Plage, dove si è svolta la cerimonia.

Maurizio Serra era in competizione con altri due storici: Jean-Christian Petitfils per Enrico IV (ed. Perrin) e Jérémie Gallon per Henry Kissinger: L’europeo (Gallimar). Succede a Julian Jackson che ha vinto l’anno scorso con De Gaulle Una certa idea di Francia (Soglia).

Lo scrittore e diplomatico italiano, eletto all’Accademia di Francia nel 2020, ha ricevuto 10.000 euro come premio per il suo affascinante libro-inchiesta, già considerato un riferimento sul Duce. Nel corso di circa 500 pagine, dipinge un ritratto contrastante del leader fascista.

“Questo libro non è una biografia in senso stretto di Mussolini, lui scrive, né una storia del fascismo italiano, ma il primo tentativo – e non solo in Francia – di cercare di svelare il “mistero” di un personaggio che in realtà non somiglia a nessuno dei dittatori, di destra o di sinistra, del Novecento ma che, in una certa misura, li riassume tutti, da Lenin a castro. “

Ancor prima di ricevere gli onori, Il mistero di Mussolini aveva già attirato l’attenzione dei nostri giornalisti di GEO Histoire che hanno intervistato Maurizio Serra nell’ultimo numero della rivista dedicata al fascismo in Italia, in edicola dal 17 novembre.

