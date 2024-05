Il fiore cadavere è sbocciato alla Colorado State University. Ecco come vederlo (e annusarlo).

Cosmo, il raro fiore cadavere puzzolente della Colorado State University, è sbocciato per la prima volta sabato sera.

Centinaia di persone si sono messe in fila domenica, girando intorno all'edificio nel campus della California State University che ospita strutture per la crescita delle piante, per intravedere Cozmo e scattare un selfie. Il raro fiore cadavere è la più grande infiorescenza (o gruppo di fiori che agisce come un unico fiore) nel regno vegetale. Nella maggior parte degli anni, i fiori cadaveri si aprono solo parzialmente, creando una grande struttura a forma di stelo prima di tornare alla dormienza.

Hart Van Denburg/CPR Notizie Matthew Winchester, a sinistra, e Jessica Hitchings, entrambi di Fort Collins, si fanno un selfie con il fiore cadavere Cosmo in fiore presso le strutture per la crescita delle piante della California State University domenica 26 maggio 2024. Hanno detto di aver aspettato circa 90 minuti con centinaia di altri a turno con la pianta rara.

Hart Van Denburg/CPR Notizie Centinaia di visitatori delle strutture di crescita delle piante della CSU si sono messi in fila domenica 26 maggio 2024 per intravedere il fiore cadavere di Cosmo in fiore.

Tuttavia, quest'anno Cosmo era in piena fioritura, un evento raro che accade solo una volta ogni pochi anni. Invece di un lungo stelo, la pianta produce un grande bocciolo rosso con un gambo chiaro che sporge dal centro. Anche se la vista è bella, l'odore non lo è. Durante le prime 12 ore dopo la fioritura, il fiore emette un forte odore simile alla carne in decomposizione.

Il pubblico è invitato a vedere Cosmo gratuitamente dalle 9:00 alle 15:00 presso il Conservatorio CSU Plant Growth Facility accanto al Monfort Quadrangle a Fort Collins. La struttura rimarrà aperta finché Cosmo continuerà a prosperare.

Nel pomeriggio di domenica 26 maggio, centinaia di persone si sono messe in fila intorno all'edificio per visitare l'impianto, che in quel momento puzzava molto meno rispetto a sabato sera, ha detto il volontario Sal Greenberg, uno studente laureato in patologia dell'impianto ha aiutato i visitatori a porre domande e scattare foto.

Chi non può farlo di persona può guardare Diretta streaming della CSUÈ straordinariamente inodore.

Hart Van Denburg/CPR Notizie Fiore cadavere di Cosmo in fiore presso le strutture di crescita delle piante CSU domenica 26 maggio 2024. Lo strumento a sinistra in primo piano viene utilizzato per raccogliere e analizzare i composti chimici nell'odore putrido che il fiore emette quando sboccia.

Per gli amanti dei fiori pazienti, la prossima fioritura dei fiori cadaveri avverrà probabilmente ai giardini botanici di Denver, che si prendono cura di due fiori cadaveri. L'ultima fioritura è stata nel 2018 e nel 2022.