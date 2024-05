I ministri si incontrano a Bruxelles per discutere di aiuti e sostegno ai palestinesi

La settimana scorsa, ai due valichi di terra provenienti da Israele, 2.065 camion hanno trasportato cibo, acqua, attrezzature mediche e attrezzature per ripari per i civili a Gaza.

Un vertice ministeriale, descritto come un “incontro dei partner internazionali sulla Palestina”, è stato convocato per domenica 26 maggio a Bruxelles. Per motivi di sicurezza, l'incontro dei ministri degli Esteri è stato annunciato ufficialmente solo dopo il suo svolgimento, ha scritto il redattore politico corrispondente dall'UE Nick Powell.

Tuttavia, il rappresentante irlandese, Tánaiste Micheál Martin, ha detto la settimana scorsa, quando il suo paese ha riconosciuto la Palestina come Stato, che domenica si sarebbe recato a Bruxelles per incontrare più di 40 altri partner arabi, europei e internazionali, “per discutere come il riconoscimento possa portare ad un impatto tangibile e pratico per porre fine a questo conflitto.” “L'orribile situazione e l'attuazione della soluzione dei due Stati, basata su una visione globale sviluppata dai paesi arabi.”

L'incontro sarà presieduto dal ministro degli Esteri norvegese Espen Barth Ede e ospitato dall'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri Josep Borrell. La conferenza riunisce rappresentanti dei principali donatori, nonché delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali, oltre al primo ministro palestinese Muhammad Mustafa.

Questo incontro ministeriale viene descritto come un'opportunità per uno scambio di opinioni sui piani e sulle priorità dell'Autorità Palestinese. Le sue discussioni riguardano il modo migliore in cui la comunità internazionale può sostenere l’agenda di riforme proposta dal nuovo governo, nonché il rafforzamento delle istituzioni e delle capacità palestinesi.

Nel frattempo, sul campo, le forze di difesa israeliane hanno affermato che gli sforzi umanitari per aiutare Gaza sono in aumento, poiché 1.806 pallet di cibo sono stati sbarcati sul pontile galleggiante costruito dagli Stati Uniti. Dicono anche che il numero di camion che arrivano da Israele è raddoppiato in una settimana.

La Marina israeliana e altre forze stanno lavorando “in cooperazione con gli Stati Uniti per gestire il bacino galleggiante per gli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza”, dove il bacino viene utilizzato per la prima volta. Le scorte alimentari sono state trasportate con 127 camion ai centri logistici gestiti dalle agenzie umanitarie internazionali a Gaza.

La settimana scorsa, ai due valichi di terra provenienti da Israele, 2.065 camion hanno trasportato cibo, acqua, attrezzature mediche e attrezzature per ripari per i civili a Gaza. Gli aiuti trasportati includevano 232 camion contenenti farina per il Programma alimentare mondiale per rifornire i panifici della Striscia di Gaza. Sono stati introdotti 352.000 litri di gasolio e altri carburanti per rifornire i centri di base, gli ospedali e i rifugi gestiti dalla comunità internazionale a Gaza.