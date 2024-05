Divertiti nel nuovo parco dei dinosauri della Malesia, aspettati più di 100 repliche a grandezza naturale, Lifestyle News

È la fine di maggio e la scuola è finita.

Se stai cercando di viaggiare con i tuoi bambini durante le vacanze di giugno, perché non fare un viaggio nel deserto dei dinosauri in Malesia?

Con una superficie di circa 11 acri, il parco è il più grande parco di dinosauri nel sud-est asiatico ed è stato inaugurato sabato scorso (25 maggio).

Dino Desert si trova a est di Kuala Lumpur, all'interno del Monkeys Canopy Resort, sulla pittoresca Sungai Long Hill di Kajang.





Come suggerisce il nome del parco, i visitatori possono passeggiare nel paesaggio desertico ed essere accolti da centinaia di repliche a grandezza naturale dei dinosauri più famosi (come il tirannosauro, il triceratopo e altri).

I fan della serie di film Jurassic Park probabilmente si leccheranno le labbra alla prospettiva di essere trasportati indietro nella preistoria.

Questo perché è improbabile che questi dinosauri rimangano stazionari. Le creature animate prenderanno vita, aggiungendosi all'esperienza coinvolgente complessiva.

Un biglietto per adulti costa RM55 (S$15,70), mentre i bambini, gli anziani e le persone con bisogni speciali pagano RM45.

Si consiglia ai visitatori di indossare abiti chiari e larghi per il massimo comfort.

Oltre a rimanere idratato durante la visita, porta occhiali da sole, un ombrello e una crema solare per ridurre le possibilità di scottature.

AsiaOne ha contattato Dino Desert per ulteriori informazioni.

Se i dinosauri non fanno per te, il Monkeys Canopy Resort, che aprirà nel 2023, ospita anche due parchi a tema al coperto.

Gli amanti dell'adrenalina possono visitare il Conquer Indoor Extreme Park e mettersi alla prova nella Ninja Warrior Arena o nel percorso ad alta fune sopraelevato.

Per chi ha bambini, Escape Safari Playland è progettato per stimolare l'immaginazione dei bambini in un ambiente sicuro e divertente. Guardali arrampicarsi, scivolare ed esplorare diversi percorsi a ostacoli a tema safari.

In futuro il resort aggiungerà anche altre attrazioni e attività, tra cui una pista da go-kart e un parco acquatico.

Indirizzo: Block 683, Jalan Persiaran Bukit Engang SG Long Hill, Sungai Long, 43200 Cheras, Selangor, Malesia

Orario di lavoro: tutti i giorni dalle 10:00 alle 22:00

Leggi anche: Ritorna KidZania Singapore: il parco a tema per bambini riapre il 16 maggio con “lavori di prossima generazione”

[email protected]

Nessuna parte di questa storia o foto può essere riprodotta senza il permesso di AsiaOne.