Papa ai buddisti: Lavoriamo insieme per un mondo più inclusivo

Papa Francesco riceve una delegazione di monaci buddisti del Wat Phra Setophon (noto anche come Wat Pho) di Bangkok, uno dei templi buddisti più importanti della Thailandia, e li incoraggia a continuare a promuovere il dialogo e la cooperazione per un mondo migliore.

Scritto da Lisa Zingarini

Lunedì Papa Francesco ha sottolineato l’importanza di una stretta collaborazione tra Chiesa e buddisti per affrontare le sfide urgenti che affliggono il nostro mondo distrutto oggi.

Ha dato il benvenuto a una delegazione di circa 100 monaci buddisti del tempio Wat Phra Setophon a Bangkok, in Tailandia, ed ha espresso profonda gratitudine e apprezzamento per la loro “amicizia duratura” e la volontà di lavorare insieme per “portare un raggio di speranza” alla nostra umanità ferita. .

Guarire insieme l’umanità ferita e la Terra





Papa Francesco accoglie una delegazione di buddisti dalla Cambogia e incoraggia il dialogo interreligioso come modo per promuovere la responsabilità ambientale.

Nel suo discorso ai monaci, papa Francesco ha ricordato la “straordinaria accoglienza e calorosa ospitalità” ricevuta durante il suo viaggio apostolico in Thailandia nel 2019 e, più recentemente, il settimo simposio cristiano buddista tenutosi a Bangkok, nel novembre dello scorso anno, che ha riunito più di 150 partecipanti provenienti da tutta l'Asia per riflettere sul tema “Karuna e Agape in dialogo per guarire l'umanità ferita e la Terra”.

Ha sottolineato in particolare la dichiarazione conclusiva del simposio in cui i partecipanti “profondamente radicati nelle loro tradizioni religiose” si sono impegnati a “lavorare con tutti” per “portare un raggio di speranza a un'umanità disperata” in mezzo all'“oscurità”. Nuvole che proiettano la loro ombra sul mondo oggi.

“Oggi l’umanità e la Terra, la nostra casa comune, sono davvero ferite! Ci sono troppe guerre, troppe persone che hanno perso tutto e sono dovute fuggire.

Nessuno si salva da solo

Papa Francesco ha ricordato tre punti principali evidenziati durante il simposio, il primo dei quali è che “nessuno si salva da solo” e “possiamo salvarci solo insieme, perché siamo interconnessi e interconnessi”.

Alla luce di questo, il Papa ha esortato i frati a “continuare a lavorare con tutti”: società civile, membri di altre fedi, governi, organizzazioni internazionali, comunità accademiche e scientifiche e tutti gli altri soggetti interessati “per promuovere un’amicizia che sostenga la pace e la fraternità. ” “Costruisce un mondo più inclusivo.”

Prendersi cura gli uni degli altri e dell’ambiente

Il simposio in Thailandia ha sottolineato anche l’importanza di educare tutti, soprattutto giovani e bambini, “alla cura e alla condivisione dei rapporti con gli altri e con l’ambiente” così come l’importanza della preghiera e della meditazione “che possono capovolgere le cose purificando i nostri cuori e menti.” ; Generare amore, compassione e perdono dove c'è odio e vendetta e creare uno spirito di rispetto e cura per gli altri e per la Terra.

Continuare a rafforzare il dialogo e la cooperazione con la Chiesa cattolica

A questo proposito Papa Francesco ha elogiato un evento di preghiera al quale parteciperà martedì nella chiesa romanica della Basilica di Santa Maria in Trastevere.

In conclusione, il Papa ha ringraziato calorosamente i monaci buddisti tailandesi per la loro visita e li ha incoraggiati “a continuare a rafforzare il dialogo e la cooperazione, soprattutto con la Chiesa cattolica in Thailandia, in uno spirito di amicizia duratura”.