Il docente, avventuriero e conduttore Guillaume Delaud ha preso di mira una richiesta di azione collettiva per false dichiarazioni

Questa settimana è stata intentata un’azione legale collettiva contro Docente avventuriero Guillaume Dulude, che avrebbe saputo che la sua formazione era esentasse e riconosciuta dal Quebec quando non lo era.

“È storto, il suo lavoro”, riassume una persona che si è iscritta per prendere parte all’azione.

Psycom Communications Inc. E Psycom LLC è oggetto di un’azione legale collettiva intentata lunedì in un tribunale di Montreal per “dichiarazione falsa e fuorviante”.

Queste società appartengono al docente Guillaume Dulude, che è diventato famoso per la prima volta nel 2020 come presentatore avventuriero della serie. tribale.

Il signor Dolod appare anche come esperto di psicologia e comunicazione. Ha conseguito un dottorato di ricerca in neuropsicologia, ma non è iscritto all’Ordine degli Psicologi, il che significa che non può fare psicoterapia o formulare una diagnosi.

sul suo sito PsicomOffre diversi corsi online, inclusi i programmi Precog Existing e Precog Expertise. Questi corsi mirano a “migliorare le proprie potenzialità” e sono destinati ad “appassionati di psicologia” ea coloro che operano nel campo dell’intervento.





Una pubblicità della formazione Precog trasmessa sulla pagina Facebook di Guillaume Dulude nel marzo 2022.



MIO Lampron, il rappresentante della causa, è iscritto a Precog Existance, che ha totalizzato 24 giorni di formazione distribuiti su un anno tra maggio 2022 e maggio 2023. Il costo allora era di $ 11.268, possiamo leggere la domanda.

A quel tempo, il signor Dolaud ha sottolineato nei suoi video promozionali e nel programma che il corso è stato riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione e, quindi, le tasse vengono detratte come tasse universitarie, sottolinea ai ricorrenti.

All’inizio del 2023, la signora Lampron non aveva ancora ricevuto dall’Ordre des Nurses du Québec i moduli ai fini fiscali o la certificazione ufficiale che le avrebbero consentito di conteggiare le sessioni nelle ore di formazione obbligatoria.

Le lezioni del signor Dollaud erano precedentemente supportate dalla sua azienda registrata in Quebec, ma dalla primavera del 2022 sono state supportate da una persona registrata nel Wyoming, negli Stati Uniti, che dettagliamo nella causa.

Non è stato fino al 2023 quando il signor Dulaud ha rivelato ai suoi studenti che non sarebbe più stato possibile presentare i moduli di rimborso fiscale come concordato.

Al Ministero dell’Istruzione, viene indicato via e-mail che Psycom non ha mai ricevuto un permesso da loro. “Anche questo istituto non è accreditato dal Ministero dell’Istruzione Superiore”.

I candidati desiderano che tutti i residenti del Quebec che si registrano per la formazione Precog nel 2022-2023 siano risarciti e ricevano un risarcimento punitivo.

Non è stato possibile parlare con M.IO Lampron, ma un altro membro ha accettato di fidarsi di me Registrati Pur chiedendo l’anonimato per evitare di subire l’ira degli ammiratori del signor Dolod.

“È enorme”, ha detto questa persona, che pensava di poter risparmiare circa $ 1.800 in crediti d’imposta. “Non so se sia legale, ma certamente non è etico”.

Io Jimmy Lambert dice che dozzine di membri hanno già contattato lo studio legale dietro il caso.

Da parte sua, il Consumer Protection Bureau ha ricevuto due denunce contro Psycom negli ultimi due anni. La natura dei reclami si riferisce al contratto (contenuto, pagamento, cancellazione, modifica o interpretazione).

Raggiunto via e-mail, Guillaume Dulud ha risposto che non poteva commentare la situazione, ma che la prendeva molto sul serio.

Il giudice non ha autorizzato la class action, e quindi non può procedere. Tuttavia, i potenziali membri possono registrarsi su

