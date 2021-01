Venerdì il Congresso statunitense ha annullato il veto di Donald Trump a una legge di finanziamento all’esercito: è stato il primo caso durante la presidenza Trump in cui il Congresso ha annullato un veto del presidente, approvando una legge contro la sua volontà. La legge in questione, tra le altre cose, prevede un aumento degli stipendi for each i membri delle forze armate statunitensi, ma period stata bloccata da Trump perché consist of l’obbligo di eliminare dai nomi delle basi militari statunitensi i riferimenti ai chief dell’esercito confederato e perché Trump voleva che comprendesse anche l’abolizione di una legge che riguarda i social network (una questione slegata dal finanziamento dell’esercito).

Negli Stati Uniti, il presidente ha il potere di bloccare qualunque legge approvata dal Congresso – il cosiddetto veto –, ma il Congresso ha a sua volta la possibilità di annullare il veto con un voto alla Digital camera e al Senato per il quale è necessaria una maggioranza dei thanks terzi dei membri. La legge sull’esercito era stata approvata con un accordo tra i Repubblicani e i Democratici, che si sono alleati anche for each annullare il veto ottenendo facilmente la maggioranza richiesta for every farlo sia alla Camera che al Senato.