Il castello italiano del film è in vendita per 6 milioni di euro

Il castello italiano utilizzato come location per le riprese del film Il Padrino 3 del 1990 è in vendita per 6 milioni di euro. Costruito alla fine del XIX secolo, il castello era di proprietà della famiglia Pennisi di Floristella in Sicilia.

Il terzo e ultimo film di una delle più grandi trilogie della storia del cinema, Il Padrino, 3H La parte è stata rilasciata nel 1990. Il film non è stato accolto così bene come le prime due parti Il Padrino (1972) e Il Padrino, 2H Parte (1974) Che è diventato un classico di Hollywood, ma è stato nominato per sette Oscar.

Il regista Francis Ford Coppola ha pubblicato una versione tagliata di Il Padrino 3 nel 2020. Questa versione è dedicata a lui. Una conclusione più rilevante per Il Padrino e Il Padrino 2″ chi è più rispettato La visione di Mario Puzoil suo creatore.

Il castello utilizzato per il film Il Padrino 3 dispone di 22 camere da letto e 8 bagni

È stato girato Il Padrino 3 Diversi posti in SiciliaCompreso il borgo medievale di Savoca, Bar Vitelli, la Chiesa di San Niccolò e un magnifico castello italiano. Questo viene messo in vendita dalla rete Sotheby's International Realty Agenzie immobiliari di lusso. Castello siciliano costruito alla fine del XIX secolo Vendo a 6 milioni di euro.

Il castello si trova nel comune di Acireale in Sicilia ed era di proprietà della famiglia Pennisi di Floristella. Con l 22 camere da letto e 8 bagniIl castello è Un buon esempio dell'eclettismo caratteristico dell'architettura dell'epoca, lo stile neogotico », spiega Sotheby's International Realty. IL 4000 mq di superficie abitabile Il castello domina un parco di 8.500 mq ricco di “ Alberi e arbusti con specie tipiche della flora ionica “.

Inoltre, il castello non è servito solo come location per le riprese Il terzo film della trilogia della mafia. Fu utilizzato anche per altri film dello stesso periodo. In particolare, c'era Questo meraviglioso autunno Rilasciato nel 1969 Regia di Mauro Bolognini. Pertanto, questo castello è un posto speciale per gli appassionati di cinema. Tuttavia, questo non sarà il principale punto di forza per i potenziali acquirenti. Infatti l'agenzia non ha nemmeno specificato nella pubblicità che questo è il castello dove è stato girato Il Padrino 3.

