Vediamo, film e documentari che raccontano la storia di Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi ha segnato un'epoca nella storia italiana. È stato in prima linea sulla scena politica per tre decenni, dividendo il Paese come nessun altro politico. IL Cavaliere Ha anche rivoluzionato il panorama dei media, in particolare la televisione. L'uomo d'affari miliardario, a lungo considerato la persona più ricca d'Italia dalla rivista Forbes, era tanto amato quanto odiato. Il cinema ha provato a raccontarlo.

Isole Cayman (2006)

Nanni Moretti ha diretto uno dei suoi migliori lungometraggi ma senza dubbio uno dei migliori film politici in generale. La Caïman ha vinto il David di Donatello per il miglior film nel 2006. Il film racconta la storia del produttore Bruno Bonomo, che negli anni '70 produceva film di bassa qualità e che, sotto l'impulso di un giovane sceneggiatore, decise di realizzare un movimento immagine. Un film più ambizioso, “Cayman”, ovvero la storia di Silvio Berlusconi. Grazie al suo sarcasmo e al suo sarcasmo simbolico, il regista italiano ha saputo raccontare e far comprendere i diversi tratti della personalità di Silvio Berlusconi, il demagogo e il popolare.

https://www.youtube.com/watch?v=yp6dwRJ75W4

Arbitro video (2009)

Arbitro video È un documentario politico che si concentra su come la televisione in Italia, con Silvio Berlusconi, sia diventata uno strumento di potere assoluto, capace di influenzare le scelte della popolazione, soprattutto in politica. L'analisi parte dall'indescrivibile rapporto tra l'impero mediatico di Silvio Berlusconi e il suo potere politico, e sostiene l'ipotesi che la proprietà di alcuni canali televisivi fosse la principale fonte di consenso nei suoi confronti.

https://www.youtube.com/watch?v=EpEP2q0bj-s

Silvio per sempre (2011)

Documentario Silvio per sempre Viene da uno dei libri polizieschi più famosi dell'ultimo decennio, Nessuna casta Scritto da Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, che ripercorre dettagliatamente la vita di Silvio Berlusconi. Attraverso fotografie d'archivio e testimonianze, compresa quella della madre, apprendiamo storie di famiglia, sulla sua infanzia, la giovinezza a Parigi, il suo primo amore e l'inizio delle sue avventure imprenditoriali e politiche. Il documentario racconta Silvio Berlusconi come uomo e non solo come presidente del Milan, figura politica e imprenditore.

Loro (2018)

Diviso in due parti (Loro 1 E Loro 2), il film è diretto da Paolo Sorrentino e mostra Silvio Berlusconi durante la sua caduta, durante la sua festa Forza Italia Sta attraversando una crisi, poiché la sua attività è passata nelle mani dei suoi nipoti. Dipinge il quadro di un uomo solo, armato solo ed esclusivamente delle sue qualità, istinto e carisma, che non bastano più.