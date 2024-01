Il capo della Standard Bank dice: basta parlare di finanziamento di progetti sul gas

Il capo della banca più grande del continente per patrimonio ha affermato che la crisi del debito sovrano è il problema più grande che l’Africa deve affrontare in questo momento, e che i paesi devono affrontare la corruzione e attuare “riforme strutturali fondamentali” per affrontare i loro problemi.

“La gente è andata e ha contratto prestiti a basso interesse in grandi quantità”, ha detto mercoledì il presidente della Standard Bank Nonkululeko Nyembezi in una tavola rotonda al World Economic Forum di Davos, in Svizzera. “Ora dobbiamo occuparci, paese per paese, di come sostenere i paesi”.

Secondo il Fondo monetario internazionale, più della metà dei paesi a basso reddito della regione sono ora ad alto rischio o già in difficoltà debitorie.

L’Etiopia è diventata l’ultimo paese africano ad essere inadempiente sul proprio debito dopo non aver pagato gli interessi a dicembre, unendosi a un gruppo di paesi inadempienti che comprende Zambia, Ghana e Sri Lanka.

Leggi | La Standard Bank sostiene gli investimenti nei combustibili fossili a causa del fabbisogno energetico dell'Africa

Nyimbizi ha affermato che costruire resilienza nelle economie dell’Africa sub-sahariana non sarebbe possibile senza “superare” il problema della corruzione.

L’indice di percezione della corruzione del 2023 di Transparency International colloca il punteggio medio regionale per l’Africa sub-sahariana al 32%, mentre 44 dei 49 paesi analizzati rimangono al di sotto del 50%.

“Le persone arriveranno con soldi e capitali, ma vogliono sapere che vengono utilizzati nel modo giusto”, ha detto.

Le proposte di riforma di Nyimbezi includono la rimozione della burocrazia per l'apertura di imprese e il rafforzamento della capacità delle autorità fiscali di riscuotere entrate dall'enorme economia informale del continente. Ha affermato che la capacità di sfruttare questi fondi è un requisito assoluto affinché i paesi possano sviluppare il capitale umano e guidare la crescita economica.

La regione deve anche liberalizzare i mercati dei cambi, ha affermato Nyimbezi, aggiungendo che l’era dei tassi di cambio fissi “è finita da tempo”.

“Abbiamo bisogno che i governi inizino a pensare chiaramente a questo”, ha detto.

Nyimbizi ha chiesto maggiore trasparenza sui bilanci dei paesi fortemente indebitati se vogliono attrarre investimenti.

Inoltre, i governi dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di consentire a un “organismo credibile” come la Banca Mondiale di certificare i piani di sostenibilità a livello nazionale per aumentare la fiducia degli investitori nei progetti volti a ridurre le emissioni.

“Se stai distribuendo capitale come outsider in qualsiasi tipo di piano di sostenibilità, sai che è credibile e che c'è qualcosa dietro su cui puoi fare affidamento”, ha affermato.

Standard ha chiesto alla Banca Mondiale di essere più chiara su quando sosterrà l’uso delle risorse di gas naturale, che la banca con sede a Johannesburg vede come uno strumento transitorio per i paesi africani con riserve di combustibili fossili.

Ha fatto l'esempio del polo commerciale nigeriano di Lagos – con una popolazione di circa 15 milioni di abitanti – che potrebbe ridurre la necessità per i cittadini di fornire la propria elettricità attraverso i generatori se potesse invece sfruttare il gas che il paese sta bruciando.

“Penso che sia giunto il momento di smettere di essere titubanti riguardo al finanziamento del gas perché questo è uno degli strumenti più importanti” per affrontare il cambiamento climatico e sviluppare le economie, ha affermato.

Nel 2019 la Banca Mondiale ha smesso di finanziare progetti di estrazione di petrolio e gas, tranne in “circostanze eccezionali” in cui i progetti nei paesi più poveri aiutano a collegare più persone all’energia.

Ma nel marzo dello scorso anno, l'istituto di credito con sede a Washington Ha espresso il suo sostegno Sviluppare le enormi risorse di gas naturale del Mozambico, se questo è il modo più economico per aumentare l’accesso all’energia in uno dei paesi più poveri del mondo.