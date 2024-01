La tassa di soggiorno di Bali inizia il 14 febbraio, con la possibilità di pagare in anticipo online

Come riportato per la prima volta nell’ottobre dello scorso anno, Bali introdurrà una nuova tassa sul turismo a partire da febbraio 2024, per sostenere progetti ambientali, culturali e infrastrutturali sull’isola, che riceve più di cinque milioni di visitatori all’anno.

Ciò significa che i tuoi viaggi nella famosa isola indonesiana diventeranno presto un po’ più costosi e complicati, con le nuove tariffe applicate a tutti i visitatori turistici non indonesiani, compresi i cittadini di Singapore e la maggior parte dei lettori internazionali e residenti a Singapore.

Fortunatamente, il sistema di pre-pagamento online per la nuova tassa sarà presto operativo, ti consigliamo vivamente di completare questo processo e di avere un codice QR da scansionare all'ingresso a Bali prima di partire con il tuo volo per facilitare il processo di arrivo, se lo desideri avere un atterraggio. Dal 14 febbraio 2024 in poi.

Un altro ostacolo tra la tua casa e la tua villa con piscina: una tassa di soggiorno di 150.000 IDR per chi viaggia a Bali dal 14 febbraio 2024. (Foto: Villa Amartira)

Nuova tassa sul turismo a Bali

A partire dal 14 febbraio 2024 arriveranno a Bali tutti i cittadini non indonesiani Dovrai pagare la tassa di soggiorno A 150.000 IDR (~ S $ 13) All'arrivo.

I bambini lo sono NO Esente, quindi una tipica famiglia di quattro persone prevede circa S $ 52 in spese aggiuntive per un viaggio a Bali, una volta che l'imposta entrerà in vigore.

Se fai un viaggio nelle isole vicine a Bali, Dovrai pagare nuovamente la tassa di soggiorno al tuo ritorno a Bali.

Ciò include luoghi come le isole di Gili, Lombok e Giava.

Una gita alle Isole Gili ti costerà il doppio della tassa di soggiorno di Bali, presupponendo che ritorni a Bali in seguito. (Immagine: Shutterstock)

Tuttavia, ciò non si applica quando si effettuano viaggi verso:

Nusa Ceningan

Nusa Lembongan

Nusa Penida

Queste isole fanno parte della provincia di Bali, quindi non sei veramente “andato via” quando le visiti.

Se parli fluentemente il Bahasa Indonesia, il testo legale completo della nuova tassa sul turismo è disponibile ai seguenti link:

Opzione di pagamento anticipato online (oh!)

Quando abbiamo riportato per la prima volta questa notizia, è stato suggerito che si potesse istituire una qualche forma di pagamento anticipato online affinché i turisti potessero pagare la nuova tassa online prima del viaggio, ma tutto ciò che è stato confermato in quel momento è stato che Cinque sportelli di pagamento dedicati Elaborerai i pagamenti presso la lounge degli arrivi internazionali dell'aeroporto di Bali.

Con la promessa di tempi di risposta impressionanti 23 secondi per passeggeroAbbiamo indicato che ci sarebbe voluto 47 minuti Per gestire 615 passeggeri che arrivano ogni giorno a bordo dell'Airbus A380 di Emirates in arrivo sull'isola!

Fortunatamente, i nostri peggiori timori di lunghe code nella sala arrivi sono stati messi a tacere, poiché esiste già un gateway di pagamento online tramite Sito d'amore di Bali.

Ciò consentirà ai visitatori di fornire i propri dati personali, pagare la tassa di arrivo e quindi ricevere un codice QR da scansionare al checkpoint dell'aeroporto di Bali o nei porti marittimi.

Speriamo che questa sia un'opzione più semplice rispetto al pagamento allo sportello all'arrivo, anche se sarà comunque possibile se preferisci (nota: solo pagamento senza contanti).

“Si consiglia vivamente di pagare prima di partire per Bali” Governo provinciale di Bali

C'è anche l'imminente app mobile Love Bali, che potrebbe essere un'opzione più semplice per effettuare pagamenti anticipati e memorizzare il codice QR del voucher Levy senza problemi sul tuo telefono.

Esenzioni

Se rientri in una delle seguenti categorie, probabilmente sarai esente dall'obbligo di pagare la nuova tassa di soggiorno all'arrivo a Bali.

Titolari di visti diplomatici e ufficiali

Equipaggio di trasporto (lavoratori marittimi)

(lavoratori marittimi) Supporti KITAS/KITAP

Studenti, ricongiungimento familiare e titolari di Golden Visa

Titolari di visti non turistici specifici

Potrai richiedere l'esenzione tramite Sito d'amore di Bali (Dovresti ricevere un codice QR speciale per mostrarlo.)

Anche molti turisti hanno ancora bisogno del VoA

Coloro che non possiedono la cittadinanza ASEAN, come i cittadini di Australia, Stati Uniti e Regno Unito, dovranno ottenere un visto all'arrivo (VoA) quando entrano in Indonesia con un volo internazionale, che si ottiene presso uno sportello separato al costo di 500.000 IDR (~ S$44), anche se è possibile farlo anche online in anticipo.

Ricorda i singaporiani e gli altri cittadini dell'ASEAN NO Hai bisogno di VoA (ma Volere È necessario pagare una tassa di soggiorno di IDR 150.000).

I voli per Bali diventeranno leggermente più costosi dal 14 febbraio 2024, con la nuova tassa di soggiorno. (Immagine: Shutterstock)

Non dimenticare il codice QR doganale!

Come se tutta questa complessità non bastasse, se arrivi a Bali con un volo internazionale, devi completare anche il volo Dichiarazione doganale elettronica prima della partenza e ricevi un codice QR da mostrare all'arrivo.

(Foto di copertina: Conrad Paley)