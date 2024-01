Una donna che ha conseguito due lauree in 4 anni all'età di 21 anni condivide un video TikTok che descrive in dettaglio i suoi risultati

Una giovane donna si è rivolta a TikTok dove ha rivelato di aver trascorso quattro anni all’Università di Cape Town e di aver conseguito due lauree

La laureata ha espresso nel suo video che era ora di lasciare l'università perché c'erano troppi lavori per gli studenti

La comunità online ha risposto al suo video, lodandola per aver conseguito due lauree in così giovane età

Una donna, Mzansi, è rimasta scioccata dopo averlo rivelato Ho due lauree Durante i suoi quattro anni di studio.

Video TikTok di una donna che ha conseguito due lauree presso l'Università di Cape Town in quattro anni all'età di 21 anni. Foto: @notsitaarah

Una giovane donna abbandona l'università con due voti dopo quattro anni

@notsitaarah ha pubblicato un video che ha raccolto più di 31,7 visualizzazioni e migliaia di Mi piace e commenti.

Nel video la laureata ha rivelato la sua presenza Ha preso due lauree Ha trascorso quattro anni presso l'Università di Cape Town; Tuttavia, ora è giunto il momento per lei di andarsene e trovarsi un lavoro. Come ha detto nel video, ci sono molti lavori per studenti. Ha aggiunto di aver terminato gli studi all'età di 21 anni.

Ha commentato il suo video sull'applicazione “Tik Tok”, dicendo:

“Quattro anni, due lauree, troppi lavori studenteschi, UCT troppo lungo, firma.”

Una donna che abbaglia gli sguardi

la gente A loro è piaciuto il suo video Le ho inviato messaggi di congratulazioni.

Mabelo Malama ha detto:

“Congratulazioni. La mia superstar. (Nota: questo TikTok è il modo in cui ho scoperto i risultati.)”

La Principessa del Ghiaccio ha augurato buona fortuna alla giovane donna, aggiungendo:

“Congratulazioni. Spero che il tuo prossimo viaggio abbia successo, a Dio piacendo, Amen.”

Ia ha schiacciato la bella laureata, dicendo:

“Due lauree, sorella, sei una superdonna. Congratulazioni.”

Uno studente scrisse alla sua capitale:

“Sorella lunga, congratulazioni e tutto il meglio.”

Al-Rumi ha elogiato:

“Orgoglioso di te, amico.”

Laila le augurava il successo nei suoi impegni futuri

“Più grande e migliore.”

