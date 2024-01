Uno sguardo alla loro forza militare

Pendolari camminano lungo una strada nel distretto di Panjgur, nella provincia del Balochistan.

I disaccordi tra Pakistan e Iran sono scoppiati di nuovo dopo che i due paesi hanno individuato presunti nascondigli di militanti nei reciproci territori entro 48 ore. Giovedì il Pakistan ha preso di mira i militanti separatisti beluci nella provincia iraniana del Sistan e del Baluchestan, uccidendo almeno nove persone, ha riferito Reuters. Ciò è avvenuto dopo che Teheran ha annunciato martedì di aver attaccato le basi di un altro gruppo estremista in territorio pakistano.

Pakistan contro l'Iran

I due vicini hanno precedenti di accuse di ospitare gruppi armati che operano da aree lungo il confine comune.

Secondo l’ultima valutazione della Fondazione, il Pakistan è stato classificato come il nono esercito più forte del mondo Indice di potenza di fuoco globale. Nel frattempo, l’Iran si colloca al 14° posto nello stesso indice.

Pakistan vs Iran: confronto militare

Il Pakistan è orgoglioso del suo imponente esercito, che comprende esercito, aeronautica e marina. L'esercito pakistano è equipaggiato con vari carri armati principali, tra cui l'Al Khalid e il Type 90-II, e una serie di veicoli corazzati da combattimento. Il suo organico ammonta a circa 650.000 effettivi e 550.000 di riserva, per un totale di circa 1.200.000 unità.

Il Pakistan ha 1.434 aerei, inclusi caccia famosi come l’F-16 e il JF-17 Thunder, ed è un formidabile concorrente. La Marina pakistana, che conta circa 30.000 effettivi in ​​servizio attivo, mantiene una flotta navale versatile che comprende fregate, sottomarini e navi pattuglia.

Nel frattempo, le forze armate iraniane sono considerate le più grandi del Medio Oriente in termini di forze attive. Con un'imponente struttura militare, le forze armate iraniane comprendono circa 610.000 membri del personale in servizio attivo. Lo Stato mantiene inoltre un’ampia riserva, comprendente 350.000 membri del personale addestrato e pronto per la mobilitazione.

L'Iran ha una forza militare significativa, composta dall'Esercito della Repubblica Islamica dell'Iran, dall'Aeronautica Militare della Repubblica Islamica dell'Iran (IRIAF) e dalla Marina della Repubblica Islamica dell'Iran. L'aeronautica iraniana, che dispone di più di 500 aerei, compresi gli aerei Saeqeh di produzione nazionale e i vecchi F-4 Phantom, è un attore importante nella difesa dell'Iran. La Marina iraniana, che conta quasi 20.000 effettivi in ​​servizio attivo, mantiene una flotta diversificata di 67 unità, tra cui fregate, corvette e sottomarini.