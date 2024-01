I tassi di abbonamento scolastico standard in Sud Africa non sono ciò che sembrano: sono ciò che realmente accade nel sistema educativo

Il ministro dell'Istruzione di base del Sud Africa ha elogiato la classe del 2023 (anno 12), che ha sostenuto gli esami finali di fine studi alla fine dell'anno scorso, per i risultati ottenuti.raro” Risultati. Dei 691.160 candidati che hanno sostenuto gli esami del National Senior Certificate, l'82,9% – 572.983 – li ha superati, rispetto all'80,1% della classe del 2022. Più candidati che mai hanno ottenuto voti che consentirebbero loro di studiare per una laurea. Andato.

Tutte e nove le province del paese sono riuscite a migliorare i tassi di successo per il 2022. Ciò nonostante Implicazioni della pandemia Covid Nel 2020 e nel 2021, quando questa classe era rispettivamente al nono e al decimo anno. I risultati riflettono anche un aumento costante del tasso nazionale complessivo di superamento, Chi è risorto Dal 60% nel 2009, si è stabilizzato negli ultimi due anni a oltre l'80%.

Come risulta chiaramente da questa sintesi, la pubblicazione dei risultati si è concentrata in gran parte sui numeri. In qualità di ex insegnante, preside di scuola, direttore di dipartimento, esperto accademico in studi curriculari e attuale vice preside dell’insegnamento e dell’apprendimento presso l’Università di Stellenbosch in Sud Africa, metto in guardia contro questo approccio. I sudafricani non dovrebbero confondere la quantità con la qualità.

Il clamore e la pubblicità che circondano i risultati minacciano di oscurare il quadro generale, ovvero che il tasso di superamento effettivo – se prendiamo in considerazione gli abbandoni – è molto più basso e lo è da molti anni. Ciò indica gravi problemi all’interno del sistema educativo.

“Numeri reali.

Anche quest’anno, come ogni anno, si è svolto un acceso dibattito tra politici ed esperti di educazione sulla qualità dei risultati.

Alcuni esperti in pubblico Dicono che il governo sta puntando ai numeri piuttosto che concentrarsi sulla qualità. Ad esempio, una classe in una delle township (aree sottosviluppate, generalmente urbane, popolate in gran parte da sudafricani neri) vanterà un tasso di superamento dell'80%. Ma solo un piccolo numero di questi studenti ha diritto a studiare all’università.

Il nocciolo del dibattito è cosa Alcune chiamate Il tasso di superamento “reale”, misurato dal numero di studenti delle scuole superiori che hanno superato l’esame come una frazione del numero di quelli che hanno iniziato la scuola insieme 12 anni fa.

Nel 2012, 1.208.973 studenti erano iscritti al primo anno di scuola, Grado 1. Di questi, solo 928.050 erano iscritti all'undicesimo anno e solo 740.566 erano iscritti al dodicesimo anno (matematica). Quindi gli alunni erano 468.407 (circa il 40%). È scomparso nel sistema. Considerato questo logoramento, alcuni analisti e politici sostengono che il tasso di successo effettivo è solo limitato poco più del 55%.

La questione dei “veri tassi di superamento” si pone anche nella malsana competizione tra province. Ci sono nove province in Sud Africa. Otto di essi sono governati dall’African National Congress, che governa anche a livello nazionale. L'Alleanza Democratica governa una provincia, il Capo Occidentale. Ogni anno, quando vengono pubblicati i risultati, diventa una competizione per vedere quali array nella contea funzionano meglio.

La Provincia di Free State ha indagato La migliore percentuale di successo degli ultimi cinque anni. Contiene però anche Tasso di perdita più elevato Da tutti e nove i governatorati, Il che porta alle accuse È stato suggerito dal procuratore distrettuale e da alcuni analisti che le autorità stanno disabilitando gli alunni con scarso rendimento per creare un tasso di superamento migliore nelle materie accademiche. Alcuni di questi studenti passeranno successivamente al grado 12; Altri si ritirano del tutto. Ad esempio, quasi la metà degli studenti del Free State frequentavano il decimo anno nel 2021 Non ha conseguito il diploma di scuola superiore nel 2023.

Al contrario, il Western Cape si è classificato solo al quinto posto, ma ha un tasso di produttività relativamente alto.

C'è una forte sensazione tra gli educatori – e sono completamente d'accordo con te – che il “tasso di superamento” di qualsiasi distretto dovrebbe essere pubblicato insieme al “tasso di abbandono” per dare una prospettiva completa della situazione reale.

Che cosa è andato storto?

L’euforia per i risultati ignora anche le numerose sfide che la maggior parte degli alunni deve affrontare quotidianamente.

sovraffollamento Un grosso problema, soprattutto a livello di scuola primaria. IL Dimensione media della classe Per la prima media sono 61 a Limpopo, 59 a Mpumalanga e 54 a KwaZulu-Natal. Questo Si confronta male Con alcuni paesi vicini come Botswana e Zimbabwe.

Un insegnamento efficace, soprattutto nelle competenze di base come leggere e scrivere, è impossibile perché non è possibile l’attenzione individuale.

A ciò si aggiunge il fatto che molte scuole non dispongono di biblioteche, ed è chiaro il perché Solo 1 studente su 5 frequenta la quarta elementareHa in media 9 o 10 anni e sa leggere con comprensione.

Il secondo problema è che la maggior parte delle scuole in Sud Africa non dispone delle risorse fisiche necessarie per creare un ambiente favorevole all’apprendimento. La carenza di biblioteche ne è un esempio. Un altro motivo è che molte scuole nelle comunità povere non dispongono di laboratori scientifici o informatici. Tuttavia, gli alunni sono fortemente incoraggiati a studiare materie STEM, poiché offrono ai giovani le migliori possibilità di occupabilità.

Barlume di speranza

Tuttavia, non è del tutto senza speranza. Ci sono certamente cose che vale la pena celebrare, compresi i risultati ottenuti Miglior interprete Individualmente. Anche gli insegnanti laboriosi meritano di essere ringraziati per il lavoro che raramente viene apprezzato, soprattutto nelle aree rurali povere di risorse.

Uno Una storia particolarmente bella È il Centro scientifico e tecnologico di Khayelitsha. Situata in una delle zone residenziali più povere del Capo Occidentale, questa scuola vanta un tasso di superamento del 99% per il 2023 e 107 riconoscimenti (punteggio pari o superiore all'80%), di cui 10 in matematica.

Dopo aver studiato attentamente i risultati, sono anche lieto di vedere quante differenze emergono nelle scuole delle comunità povere che prevedono rette nulle o molto basse. È anche incoraggiante vedere che gli alunni che crescono in povertà stanno dando un contributo crescente all’eccellenza.

Questi esempi dimostrano il valore del buon governo nelle scuole, che crea un ambiente favorevole all’apprendimento anche in assenza di risorse.

scritto da Michael Le CordorProfessore e vicepreside per l'insegnamento e l'apprendimento, College of Education, Università di Stellenbosch

Questo articolo è stato ripubblicato da Conversazione Sotto licenza Creative Commons. Leggi il Articolo originale.