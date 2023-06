I più grandi club italiani si battono per questa spazzatura – Sport.fr

Il futuro di Mauro Icardi, attaccante argentino del Paris Saint-Germain, è incerto quest’estate. Anche se ha trascorso la stagione in prestito al Galatasaray, dove ha ottenuto un notevole successo con 23 gol e otto assist in 26 presenze, le offerte hanno iniziato ad arrivare dall’Italia, aprendo la possibilità di un ritorno in Serie A.

Icardi ha già giocato in Serie A con Sampdoria e Inter, e potrebbe avere la possibilità di tornare a giocare per una delle migliori squadre italiane. Milan e Napoli sono particolarmente interessate al 30enne attaccante argentino, che in Turchia ha mostrato il suo eccezionale livello di gioco. Un possibile ritorno di Mauro Icardi in Serie A sarebbe il risultato delle sue impressionanti prestazioni nella Super League turca. Questo periodo produttivo al Galatasaray ha permesso al giocatore di riconquistare la sua abilità nel segnare gol e ha anche aperto la porta a un accordo potenzialmente redditizio per il Paris Saint-Germain, che potrebbe beneficiare del suo trasferimento. Così, il calciomercato della Serie A, che inizia il 1° luglio, potrebbe essere trainato da una delle più grandi mosse dell’estate con la partecipazione di Mauro Icardi.