Mondiali 2023. Chi sono i principali assenti dalla lista dei 42 del quindicesimo per la Francia

L’ala del Tolosa Mathis Lebel non è inclusa nell’elenco dei 42 giocatori di Francia XV convocati per la preparazione ai Mondiali del 2023. (© Icona Sport)

Non completamente perso. Ma non vedendo il suo nome nella lista dei 42 uomini XV dalla Francia Chiamato per prepararsi Mondiali di rugby 2023 Non necessariamente un buon segno.

Fabian Galtier ha insistito sul fatto che questo gruppo non si è bloccato (l’elenco dei 33 lo saprà il 21 agosto) e che si sarebbe spostato nel corso delle settimane, a causa di possibili infortuni e deformità. E anche i feriti ritornano. Ingrandire Grandi assenti Da questo primo elenco di 42.

Mathis Lebel (Tolosa)

In questo gruppo di 42 senza alcuna vera sorpresa, viene chiamato il principale assente, ad eccezione dell’infortunato Mattis Lebel. Presente durante il torneo del Grande Slam nel 2022 (è vero, solo un minuto contro il Galles), l’esterno del Tolosa (24 anni; 5 scelte) è stato spesso attratto dai Blues facendo parte dei loro roster in espansione. Ma non ha mai saputo affermarsi e la sua ultima selezione è stata contro l’Australia durante il tour dell’autunno 2022.

Per i Campionati del 2023, ha visto favorito Ethan Dumortier. “Fabian è stato molto chiaro con me. Questo mi ha permesso di distinguermi”, ha detto Matthijs Lebel Notizie sul rugby lo scorso febbraio. Al club l’esterno, due volte campione del mondo U20 e vicinissimo a Romain Ntamack, ha ristretto il bene (10 tentativi in ​​stagione), ma anche la media. Alla fine ha visto il versatile Louis Bale Villary davanti a lui nella Lista 42.

Il mediano di mischia del Racing 92 Nolann Le Garrec è assente dai 42 convocati per la Coppa del Mondo, il che ha provocato una grande concorrenza per la sua posizione. (© Icona Sport)

Nolan Le Garrick (Corsa 92)

Il rugby francese è pieno di talentuosi numeri 9. E anche se l’equipaggio del XV francese decide di mantenere il numero 4 per la preparazione, deve fare delle scelte. Questo è stato fatale per Racing Man Nolan Legrick (0 pick), semifinalista Top 14, ma autore di una stagione simile alle montagne russe.

Presente con i Blues durante il 6 Nazioni 2023 (compresi gli infortuni iniziali di Lucu e Couilloud), Nolann Le Garrec era a referto contro l’Italia, ma non ha giocato. , e paga una grossa fortuna a molti giocatori nella sua posizione, così come il grande finale di stagione di Sirin.

Thomas Lafolt (La Rochelle)

Come LeGarrec, Tommaso Lafolt (Due scelte) Non hanno giocato contro l’Italia nella prima partita del Campionato delle Nazioni 2023. Poi si sono ritirati durante la competizione. “Nolan e Thomas sono stati eccellenti con noi, non hanno perso tempo, sono giocatori giovani e conteranno nel rugby francese. Stanno già contando, conteranno in futuro”, ha detto Galthier.

Nel club, la seconda linea ha contribuito ai buoni risultati della sua squadra di La Rochelle, finalista della Top 14 e vincitrice della Coppa dei Campioni. Da notare, però, che è stato ogni volta sostituto durante le partite importanti (semifinali e finali), preceduto dall’esperto Roman Sazi.

La Francia XV spera di “catturare” Emmanuel Mevaux del Tolosa ai Mondiali di rugby del 2023. Non è nella prima squadra di 42 infortunati. (© Icona Sport)

Emmanuel Mevu (Tolosa)

Fabian Galthi sognava di “fare foto” Emanuele Mevo. Autore della stagione XXL (30 partite), il gigante di Tolosa (2.03m, 142kg) ha impressionato per le sue cariche devastanti, la sua disponibilità in partita, oltre che per le 12 mete messe a segno.

Il XV francese ha avviato una procedura per beneficiare della giurisprudenza e poter contare su di essa ai Mondiali. Al momento della quotazione, non ci sono segnali favorevoli da parte di World Rugby. Inoltre, Meafou si è infortunato al piede durante la finale della Top 14 e sembrava essere tra le 6 e le 8 settimane in infermeria.

ferito

Nello specifico, parlando di infermeria, sono tanti i giocatori che non hanno rinunciato al Mondiale. Ciò è particolarmente vero in 3H linea di Tolosa, Anthony GilenChe da fine febbraio ha iniziato una corsa contro il tempo pur di tornare indietro nel tempo. Lo staff dei Blues è stato rassicurato sulla sua salute, poiché Gelencz si era rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio.

Sebele Vallatia si è infortunato nella 14esima semifinale di Champions League. Può tornare nel girone della Francia in piena preparazione per il Mondiale 2023. (© Icona Sport)

Nella semifinale di Top 14 contro La Rochelle mi sono ammaccato su un ginocchio, palo destro Sybil Flatey Non dovrebbe essere consegnato fino all’inizio di agosto. Fodera Attonio, Bordelais conta nella collezione France. Non tutto sembra essere in pericolo. Lo stesso per Custer Gaetano Barlottoperato per un’ernia cervicale e che potrebbe riprendere ad allenarsi a luglio.

Infine, vittima di un grave infortunio al ginocchio a fine gennaio, e nella lista dei 23 giocatori convocati a fine giugno per fare l’inventario, il Montpellier Jacob Camerache può anche sviluppare 2H solo 3H Linea, le corse sono riprese da poche settimane. Può ripristinare rapidamente al 100%.

XV dalla Francia: il programma prima dei Mondiali 2 luglio – 14 luglio: Allenamento a Monaco

24 luglio – 3 agosto: Tirocinio presso il CNR di Marcoussis

Sabato 5 agosto 2023: Scozia – Francia (Murrayfield, Edimburgo)

Dal 7 agosto al 25 agosto: corso a Capbreton

Sabato 12 agosto 2023: Francia-Scozia (Geoffroy Guichard, Saint-Etienne)

Sabato 19 agosto 2023: Francia – Fiji (Stade de la Beaujoire, Nantes)

Lunedì 21 agosto 2023: Lista 33 per i Mondiali

Domenica 27 agosto 2023: Francia-Australia (Stade de France, Saint-Denis)

