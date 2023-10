Altlegeri Enzo Marshall è stato incoronato campione del mondo di enduro all’Open 4

Dopo sette fine settimana di gare e 14 giorni di combattimenti, Enzo Marshall ha vinto domenica 8 ottobre a Santiago do Cacém, nel sud-ovest del Portogallo. Il pilota di Brives-Charensac gridò Marsiglia Per l’undicesima volta in questa stagione. Ma questo aveva un sapore speciale e tutti i suoi parenti erano venuti per assistere alla sua incoronazione nell’Open 4, nella categoria riservata ai dilettanti.

Dominio indiviso

La vittoria del pilota 27enne è stata indiscussa. Ha vinto 11 dei 14 giorni di gare. Nonostante tutto, ammette che il suo secondo classificato, lo spagnolo Alejandro Ceballos-Escalera Lopez, a volte gli ha dato del filo da torcere. Soprattutto durante il primo fine settimana in Italia, all’inizio di aprile.

“In Svezia è riuscito a battermi in un giorno. Ma quando ha visto che non poteva più battermi in generale, è arrivato a un vicolo cieco”. Vuoto (Vuoto)

Infine, il concorrente iberico è tornato per la fase finale, lo scorso fine settimana, in Portogallo. Dovette comunque inchinarsi all’Altlegirian entrambi i giorni, ogni volta con meno di un minuto di ritardo.

“Opportunità unica”

Per Enzo Marshall questa è stata una “opportunità unica” per competere nell’intera Coppa del Mondo. Ciò è stato possibile grazie alle ruote del Team Bonneton 2. La squadra dell’Ardèche era accompagnata anche dai fratelli Clausier, originari di Polignac. Maxime e Clément si sono piazzati rispettivamente al quarto e quinto posto nella categoria “Giovani”.

Brioude ospiterà la finale del campionato mondiale di enduro nel settembre 2024

Prévoix non si aspetta “di poterla rilanciare”. Molti momenti rimarranno impressi nella sua mente. “La Slovacchia era una città strana, con passi tra le montagne e tra i fiumi”.

La competizione non ha nulla a che vedere con chissà durante gli eventi francesi. “Nel Campionato francese siamo di più, ma ci sono solo una cinquantina di piloti che guidano forte. Mentre lì parliamo dei migliori piloti del pianeta. Il terreno si deteriora molto più rapidamente.”

Né questo titolo di campione del mondo è il risultato di un’ambizione eccessiva. A 27 anni, Enzo Marshall non ha intenzione di cambiare tutto per lanciare la sua carriera nell’enduro.

“Potrei provare a guadagnarmi da vivere, ma le moto non rendono molti soldi.” Dice di essere “grato” alla sua squadra per avergli permesso di vivere tutti questi momenti senza dover spendere soldi. Vuoto (Vuoto)

Questo impiegato multitasking della Point S di Brives-Charensac non vuole rinunciare completamente alla sua attività professionale. “Sono fortunato perché lavoro in un’azienda di famiglia. Mia madre è stata comprensiva e mi ha permesso di viaggiare. La moto è ancora la mia passione ma non posso sacrificare il mio lavoro.”

Il pilota enduro di Brives-Charensac e il suo team stanno già programmando di partecipare ai Campionati Europei del 2024.

Luca Jacquet