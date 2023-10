Il Campionato Europeo 2028 si svolgerà nel Regno Unito e in Irlanda, mentre il Campionato 2032 si svolgerà in Italia e Turchia.

Mehmet Büyükçi, Presidente della Federcalcio turca, che ospiterà la UEFA Euro 2032 con l’Italia, a Nyon (Svizzera), il 10 ottobre 2023. Dennis Balibus/Reuters

Due competizioni e quattro paesi selezionati. La Federcalcio europea ha annunciato martedì che assegnerà il Campionato Europeo 2028 a Regno Unito e Irlanda, e l’edizione 2032 a Italia e Turchia. Questi annunci erano attesi perché ogni candidato era l’unico in corsa.

Le due squadre, annunciate ufficialmente nel corso di una breve cerimonia a Nyon (Svizzera), dallo sloveno Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, succederanno alla Germania, paese ospitante di UEFA Euro 2024 (dal 14 giugno al 14 luglio), e confermano il trend verso una cooperazione congiunta. . Organizzare grandi competizioni sportive, che è l’unico modo per molti paesi di ospitarle.

Da Wembley a Londra, al City Stadium di Manchester passando per St James’ Park, a Newcastle, Hampden Park a Glasgow, alla Dublin Arena, al National Stadium di Cardiff o al Casement Park di Belfast, i dieci stadi del 2028 sono ben conosciuti e molti di loro sono già leggendari, sia nel calcio, nel rugby o negli sport gaelici.

Le caratteristiche dell’organizzazione 2032 sono ancora più ambigue, poiché Italia e Turchia hanno condotto una campagna separata per molto tempo prima di unirsi alla fine di luglio, senza rivelare le loro future città ospitanti, mentre le loro capitali sono separate da circa 1.400 chilometri.

Türkiye, candidato senza successo dal 2008

“Il cuore del calcio batterà in Turchia nel 2032! »Osman Askin Pak, ministro dello Sport turco, ha esultato oggi, martedì, dopo l’annuncio della Commissione europea. Sul social network X (ex Twitter), quest’ultimo ha aggiunto: «Siamo lieti di ospitare la Coppa delle Nazioni Europee 2032 con l’Italia, un Paese amico. »

La Turchia, candidata senza successo in ogni edizione dal 2008, ha rinunciato a organizzare Euro 2028 scommettendo tutto su un biglietto congiunto con l’Italia nel 2032. Prima che la Germania fosse favorita per organizzare Euro 2024, la UEFA ha espresso il suo rammarico in privato. “L’assenza di un piano d’azione nel campo dei diritti umani” in Turchia. Questo criterio non è più compreso nelle procedure di assegnazione per l’anno 2032, mentre decine di migliaia di oppositori al regime del presidente turco Recep Tayyip Erdogan sono ancora in carcere.

Se la dimensione della Coppa del Mondo FIFA raddoppierà a partire dal 2026, con 48 squadre in competizione, il Campionato Europeo mantiene dal 2016 una fase finale che riunisce 24 selezioni, il che significa che saranno organizzate 51 partite, rispetto alle 104 della prossima Coppa del Mondo. nel 2026. Organizzato congiuntamente da Stati Uniti, Canada e Messico.

Per questo motivo, le cinque federazioni delle Isole Britanniche (Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord e Repubblica d’Irlanda), dal 2022, hanno puntato sulla loro candidatura agli Europei 2028, dopo aver inizialmente gareggiato per ospitare i Mondiali 2030. Coppa, che è stata loro assegnata. La settimana scorsa contro il trio Marocco, Portogallo e Spagna, dove si sono svolte tre partite in Sudamerica (Uruguay, Argentina e Paraguay).

Prima che la FIFA osasse organizzare il primo torneo in tre continenti, la UEFA fu pioniera nelle organizzazioni congiunte assegnando il Campionato Europeo 2000 a Belgio e Olanda, il Campionato Europeo 2008 ad Austria e Svizzera, l’edizione 2012 a Polonia e Ucraina e il Campionato Europeo 2012 per Polonia e Ucraina Per Polonia e Ucraina. 2020 (che si è finalmente tenuto nel 2021, a causa della pandemia di COVID-19), mira a celebrare il 60° anniversario dell’evento, in undici città ospitanti in tutta Europa.