Il terzino dei Blues Thomas Ramos aveva in mano una palla davvero minacciosa contro la Scozia. (© Icona Sport)

battuto in Irlanda (32-19), e XV dalla Francia Si rilancia nel Campionato 6 Nazioni 2023 dominando la Scozia (32-21), domenica 26 febbraio, allo Stade de France. Una partita in cui è apparso il Tolosa Tommaso Ramos (27; 23 presenze) Ha brillato e ha compensato la sua prestazione mista a Dublino.

Di fronte a XV du Chardon, l’attaccante dei Blues si è distinto segnando 17 punti (5/6 contro i polacchi e tentando un intercetto in 19H minuto). Il nativo di Mazamet (Tarn) sapeva anche come alternare perfettamente calci e iniziative uno contro uno. Versione completa e statistiche individuali parlando.

dietro Castaignède e Nakaitaci, ma davanti a Vakatawa e Doolin

In realtà, Tommaso Ramos È stato il giocatore francese che ha segnato più tiri con la palla in mano (10). Ma il suo più grande successo in attacco contro gli scozzesi è stato il numero di metri percorsi: 151. È il miglior totale della partita, niente di più, niente di meno. Il terzo totale più alto di un giocatore francese nella storia del Sei NazioniSecondo l’organizzazione specializzata in statistica Opta.

Il giocatore dello Stade Toulousain dietro il “Piccolo Principe” del rugby francese Tommaso Castenedi (54 presenze) e ha percorso la palla da 186 metri nel 2000 contro l’Italia, così come l’esterno della nazionale del Lione. Noa Nakitachi che ha coperto 169 metri nel pallone del 2015 contro l’Inghilterra. Ma Thomas Ramos è davanti ai giovani pensionati Feremi Vakatawa E Luigi Pecamoliche ha completato rispettivamente 132 e 131 metri nel 2016 e nel 2017 contro l’Inghilterra, ha giocato anche con La Rochelle Brice Doolin E ha percorso i suoi 126 metri palla in mano nel 2017 contro l’Italia.

Classifica dei francesi che hanno percorso il maggior numero di metri nei sei paesi

Thomas Castenedi (Francia-Italia 2000): 186m percorsi con palla in mano Noa Nakaitaci (Inghilterra-Francia 2015): 169 metri Tommaso Ramos (Francia-Scozia 2023): 151 metri Feremi Vakatawa (Francia-Inghilterra 2016): 132 metri Louis Picamoles (Inghilterra-Francia 2017): 131 metri Brice Dolin (Italia-Francia 2017): 126 metri

