Il Veneto guarda al pattinaggio di velocità – Sport & Società – Kevin Bernardi

Mentre il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 sta lavorando a un nuovo sito per ospitare eventi di pattinaggio di velocità, Sprisiano, in Veneto (Italia), si posiziona e propone di utilizzare il velodromo del futuro attualmente in costruzione sul suo territorio.

UNDove si terranno le gare di pattinaggio di velocità dei Giochi invernali 2026?

Dopo il Trentino-Alto Adige, Che è stata la scelta iniziale con lo Speed ​​Ring – presente ma coperto da una tettoia – della Baselga di PinèGli organizzatori di eventi planetari cercano una nuova base e questa, Il conto alla rovescia di tre anni per l’apertura dei giochi è iniziato all’inizio di questo mese.

Sul versante milanista è già stato fatto uno studio intermedio nel 2021, Con prove poi condotte sul sito storico di Arena Civicama la scelta non convinse le autorità competenti, che erano certamente preoccupate per i vincoli logistici e l’eventuale costo di adeguamento di un simile recinto ereditato dal periodo napoleonico.

Da allora, e dopo che Basilga de Binet si è ritirata dal regime lo scorso gennaio, sono state avanzate diverse alternative, Compresi gli eventi in movimento inLingotto ovale Torino (Piemonte), città ospitante dei Giochi Olimpici 2006.

Tuttavia, La feroce opposizione espressa dagli eletti locali di Milano e della Lombardia ha in qualche modo ritrattato questa propostanon importa quanto economico in termini di sviluppi che saranno implementati entro il 2026.

Il Comune di Milano, volendo mantenere il controllo sulla mappatura dei luoghi, e anche registrarsi come polo importante per gli sport su ghiaccio per i Giochi Olimpici del 2026, ha risposto ulteriormente presentando una controproposta relativa al Affolla due ali all’interno del Parc des Expositions de FieraMilano.

Anche se questa proposta – che consisterebbe nella creazione di una struttura specifica per lo svolgimento di eventi e di tribune temporanee da 7.000 a 8.000 posti – potrebbe Finalmente Per placare i regolatori, questa settimana è apparsa una nuova opzione.

Infatti, questo martedì 28 febbraio 2023, il sindaco della città di Spresiano, situata in provincia di Treviso, integrandosi nella regione Veneto, Ho inviato un messaggio All’attenzione del Ministro dello Sport e della Gioventù, Andrea Abodi, e ai funzionari del Comitato Organizzatore dei Giochi Milano-Cortina 2026.

Nella sua lettera, Marco Della Pietra propone agli organizzatori di unire il velodromo in futuro – che sarà il più grande del Paese con una capienza di 6.000 posti – Tra le sedi in cui si terranno i prossimi Giochi Invernali.

Come ha detto il funzionario eletto locale:

La struttura perfetta è già in costruzione: qui parlo del velodromo indoor, per il quale è già stato stanziato dalla Presidenza del Consiglio italiano un investimento di circa 30 milioni di euro. Siamo in fase di revisione del progetto, e quindi c’è ancora la possibilità di inserire in questo progetto l’anello per il pattinaggio di velocità, rendendo la struttura multifunzionale.

Sulla base dello svolgimento di eventi all’interno di una struttura che può essere adattata da qui fino ai Giochi, e il costo totale è stimato in 43 milioni di euro, In ogni caso, l’opzione di Spresiano ha già ricevuto consensi Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

Questa opzione consentirà di collegare il Veneto in modo più ampio, con la partecipazione del sud della regione che potrebbe beneficiare dell’afflusso di spettatori e, ipso factoi benefici economici generati da tali visite durante i Giochi.

Tuttavia, c’è ancora la questione del trasporto e dell’alloggio per i futuri concorrenti.

Spresiano si trova a circa 130 chilometri a sud di Cortina d’Ampezzo, ovvero circa 1 h 45 di strada, per cui potrebbe essere necessario istituire un villaggio secondario per gli atleti all’interno o nelle immediate vicinanze della città di circa 12.000 abitanti, anche prendendo in considerazione della vicinanza di detta città da una varietà di assi di comunicazione.

Milano e la sua regione – che forse non si aspettavano una concorrenza diretta dall’alleata regione di Venezia – dovranno comunque raddoppiare gli sforzi per convincere i regolatori a proteggere il proposto sito di FieraMilano.

Qualunque cosa, Terzo incontro di Games Watch, in programma il 21 marzo a Romadovrebbe essere la cornice scelta per annunciare la nuova sede degli eventi di pattinaggio di velocità, salvo immaginare un altro capovolgimento della situazione.