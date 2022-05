Il piede dell’Algeria: il club italiano Napoli ha deciso di mantenere la sua stella algerina Adam Ounass la prossima stagione, nonostante la sua mancata presenza con “Al Janoub Club” a causa dei numerosi infortuni subiti.

L’italiano Luca Marchetti ha rivelato, in dichiarazioni al canale italiano “Sky Sport”, che Ounass rimarrà con il Napoli per almeno un’altra stagione, anche se non si è dimostrato con la squadra da quando è arrivato nel 2017.

Il giornalista italiano ha detto: “Onass dovrebbe continuare con il Napoli, durante la prossima stagione”, aggiungendo: “Il giocatore algerino Ounass dipende interamente dalle sue qualifiche tecniche, e il Napoli è la squadra che gli dà lo spazio per esprimerlo.

Il prossimo giugno scadrà il contratto dell’attaccante algerino, cosa che probabilmente lo renderà appetibile da molti club europei, che in precedenza avevano indicato l’intenzione di inserirlo tra le proprie fila.

Il nazionale algerino è stato assente per lunghi periodi dal suo club Napoli a causa di un infortunio, che gli ha impedito anche di stare con la nazionale in precedenti importanti stazioni.

Al Janoub aveva rivelato in precedenza sul proprio sito ufficiale che il giocatore del battaglione “Desert Warriors” è pronto ad affrontare sabato il Torino nel 36° turno della Lega Calcio Italiana.

Si prevede che Adam e Nas saranno convocati se riguadagnerà il suo livello per partecipare con i suoi compagni di squadra al prossimo camp, in preparazione alle prime due partite delle qualificazioni alla Coppa d’Africa 2023 della Costa d’Avorio.