Calcio. Ingresso Francia vs Irlanda: questo è il programma completo del torneo 6 Nazioni 2024

Il XV de France capitanato da Antoine Dupont darà il via al torneo 6 Nazioni 2024 con l’Irlanda ospitante. (© Icona Sport)

Questo martedì, 28 febbraio 2023, il Comitato Sei Nazioni ha rivelato il programma per Campionato 6 Nazioni 2024, mentre la versione 2023 è attualmente al suo apice. Un torneo certo, perché dopo i Mondiali di Francia del 2023 in cui gli azzurri non potranno disputare le partite casalinghe allo Stade de France, che poi si preparerà ad ospitare gli eventi delle Olimpiadi estive del 2024. Quindi i tricolori saranno trasferito alle province.

Shock all’inizio, crisi alla fine

Aprendo la competizione, la XV francese avrà un forte ingresso in gara con uno shock contro la nazione numero uno in carica,Irlandavenerdì 2 febbraio (21:00), prima di recarsi a Scozia La settimana successiva, sabato 10 febbraio (14:15). Dopo una settimana di pausa, i Blues si daranno da fareItalia Domenica 25 febbraio (16).

Un’altra settimana di riposo, prima di un viaggio a GalliaDomenica 10 marzo (ore 15). I giocatori di Fabien Galletti chiuderanno finalmente il torneo con una “crisi” controInghilterrasabato 16 marzo, in prima serata alle 21:00. Si noti che due delle XV partite della Francia sono programmate in prima serata, come nel 2022 e diversamente dal 2023.

Programma 2024 6 Nazioni Il primo giorno:

Venerdì 2 febbraio, ore 21: Francia-Irlanda

Sabato 3 febbraio (ore 15:15): Italia – Inghilterra

Sabato 3 febbraio (17:45): Galles – Scozia il secondo giorno:

Sabato 10 febbraio (15:15): Scozia – Francia

Sabato 10 febbraio (17:45): Inghilterra – Galles

Domenica 11 febbraio (ore 16): Irlanda – Italia READ Il grande motivo per cui Mancini ha portato Sirigo a giocare per l'Italia il terzo giorno:

Sabato 24 febbraio (15:15): Irlanda – Galles

Sabato 24 febbraio (17:45): Scozia v Inghilterra

Domenica 25 febbraio (ore 16): Francia – Italia il quarto giorno:

Sabato 9 marzo (15:15): Italia – Scozia

Sabato 9 marzo (17:45): Inghilterra – Irlanda

Domenica 10 marzo (ore 16): Galles – Francia Il quinto giorno:

Sabato 16 marzo (15:15): Galles – Italia

Sabato 16 marzo (17:45): Irlanda – Scozia

Sabato 16 marzo (ore 21): Francia – Inghilterra

