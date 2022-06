Italia: Silvio Berlusconi torna in Serie A con… Monza

A quattro anni dall’acquisto del Monza, che domenica ha esonerato il Pisa nell’ultima partita delle qualificazioni all’adesione, l’ex uomo d’affari e presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi torna in Serie A.

A 85 anni Silvio Berlusconi fa ancora parlare di sé nel mondo del calcio. L’uomo d’affari e politico italiano tornerà nell’élite del calcio transfrontaliero con il club di Monza che aveva acquistato nel 2018. Dopo la vittoria in casa di giovedì (2-1), la sua nuova squadra ha ratificato il biglietto di Serie A, domenica, dopo il finale. Dai turni di qualificazione si torna allo Stadio Pisa (4-3 dopo i tempi supplementari).

Il Monza è stato fondato nel 1912 e non è mai stato in Serie A. Oggi ci siamo e il Monza ha la squadra che si merita e che l’anno prossimo incontrerà i grandi italiani. Silvio Berlusconi è felice di essersi congratulato con i suoi giocatori negli spogliatoi.

E l’ex presidente del Consiglio italiano, che ha ottenuto tanti successi durante i suoi 30 anni alla guida del Milan (1986-2017), non intende fermarsi qui. “Vogliamo vincere il campionato e andare in Champions”, ha lanciato Silvio Berlusconi, che ha acquistato il Monza mentre il club milanese gioca in terza divisione (3e sezione).

Ma prima di pensare alla vittoria del campionato italiano, il Monza, che la scorsa stagione non è riuscito a qualificarsi ai play-off, dovrà restare in Serie A, a cui si aggiungono Lecce (prima) e Cremonese (seconda). Venezia, Genoa e Cagliari retrocesse al livello inferiore.