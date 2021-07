Euro 2020: tutta Italia a piedi al mattino

Migliaia di italiani sono scesi in piazza in tutte le città del Paese, celebrando la conquista di Euro 2020, domenica sera (12/07).

Squadra azura ha vinto i rigori inglesi a Wembley e ha dato impulso alle sue amiche per far festa in tutta Italia.

secondo Sport24.gr, Il fulcro dei festeggiamenti, come in ogni qualificazione fino alla finale, era Roma e la fan zone del Colosseo, ma i festeggiamenti si sono svolti in altre città come Milano, Napoli, Bologna, Venezia, ecc.

Naturalmente, vincere il primo Campionato Europeo dal 1968 ha euforizzato il paese vicino.

I tifosi italiani festeggiano la sua vittoria a Euro 2020

2021 Alessandra Tarantino / Sharing Press



© 2021 Alessandra Tarantino / Associated Press



