Giro d’Italia: Ciccone in solitaria nella 15a tappa

Il Journey rider Giulio Ciccone è il vincitore in solitaria della 15a tappa del Giro d’Italia a Cogne, Valle d’Aosta, 22 maggio 2022 Luca Pettini

L’italiano Giulio Ciccone (Trek) ha vinto domenica da solo la 15a tappa del Giro d’Italia, raggiungendo le alture di Cogne in Valle d’Aosta.

L’ecuadoriano Richard Carapaz (Ineos) ha mantenuto la maglia rosa di leader a sette giorni dalla fine.

Ciccone ha guidato gli altri compagni separati a 19 chilometri dalla fine, sul tratto ripido della lunghissima salita di Cogne (22,4 km al 4,3%), nel Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Sulla linea, installata a 1611 metri di quota, il corridore abruzzese precede di circa un minuto e mezzo il giovane scalatore colombiano Santiago Buitrago (22 anni), con un futuro promettente. Lo spagnolo Antonio Pedriro è arrivato terzo, a più di due minuti di ritardo.

Secon, 27 anni, ha vinto il Giro per la terza volta. Si è rivelato nel 2016 a Sestola prima di vincere la tappa del Mortirolo, Under the Flood, nel 2019, restituendo la maglia azzurra di miglior scalatore quell’anno.

La separazione odierna si è cristallizzata dopo numerosi tentativi durati oltre 80 km in una fase di 177 km.

Sulla seconda salita su tre (Verrogne) è stato Ciccone a prendere la decisione, affiancato solo da Buitrago e Pedrero, poi il britannico Hugh Carthy.

A parte una leggera caduta nei primi chilometri, con una quindicina di passeggeri in più, Carapaz non era preoccupato in questa tappa di montagna, alla vigilia dell’ultimo giorno di riposo vicino al Lago di Garda. Il campione olimpico ha tagliato il traguardo nel primo gruppo, a circa otto minuti dal vincitore.

Il francese Guillaume Martin, che lo ha battuto sabato nella tappa di Torino, ha recuperato tempo partendo in contropiede. Ha riguadagnato il suo posto nella top ten della classifica generale.