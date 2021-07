Tredicesima medaglia d’oro, Kosovo più forte della Francia, vince Katie Ledecky… Le quattro cose da ricordare da lunedì

Questo terzo giorno alle Olimpiadi di Tokyo è stato molto più tranquillo del giorno prima. Ma aveva ancora la sua parte di emozioni. Dalla supremazia degli Stati Uniti nel nuoto al traguardo del Kosovo e alle prestazioni miste francesi, ecco cosa ricordare da lunedì 26 luglio.

Due nuove medaglie e due delusioni per i francesi

È stata una giornata mista per la delegazione francese. Da un lato gli azzurri hanno raccolto due nuove medaglie, portando il loro totale a cinque. Squalificata in finale, la governatrice Sarah-Leon Cisek ha vinto la medaglia d’argento nella categoria under 57kg. Nel frattempo, la spadaccina Manon Brunet ha vinto la medaglia di bronzo nella spada, cinque anni dopo aver occupato ai piedi del podio di Rio.

Ma lunedì non è stato tutto rose e fiori. Medaglia alle ultime tre Olimpiadi nella staffetta 4×100 m stile libero, la squadra francese ha chiuso con un deludente sesto posto. Un risultato deludente per il nuoto tricolore ancora in attesa della sua prima medaglia a Tokyo. Una delusione ha subito il tiratore sportivo Eric Delaunay lunedì. Dopo aver battuto il record olimpico nelle qualifiche per lo skeet, il francese è arrivato quinto in finale.

Dressel inizia la sua raccolta, colpisce le tue mani

UN VELACINOR Ha finalmente iniziato la sua attività con Hercules. americano Sperando in sei medaglie d’oro a Tokyo per seguire le orme delle leggende del bacino, Mark Spitz (sette titoli nel 1974) e Michelle Phelps (otto corone nel 2008). Stasera il nuotatore della Florida ha lanciato il suo incarico nella staffetta 4x100m stile libero. Imperial, ha permesso alla sua nazione di rimanere in cima all’Olimpo, dopo il suo titolo 2016 a Rio.

Ma se la faida ha brillato, Katie Ledecky è rimasta sorpresa. Il 24enne è stato eliminato dall’australiano Ariarn Titmus nei 400 stile libero. Una vera delusione per un americano che aveva l’ambizione di fare un quad senza precedenti (200m, 400m, 800m e 1500m), a queste Olimpiadi.





Medagliati … dal 13 al 57

Questa è la magia delle Olimpiadi. Giovani e veterani si uniscono nello stesso paese per vincere medaglie in diversi sport dopo anni di duro lavoro. Oggi ha un viso giovane e un sorriso innocente. A soli 13 anni, la giapponese Momiji Nishiya è diventata la prima campionessa olimpica di skateboard, nella classe street femminile.

E se pensi che questa giovane sensazione giapponese non sia nata quando il kuwaitiano Abdullah Al-Rashidi ha gareggiato nelle sue prime Olimpiadi nel 1996, non possiamo fare a meno di sorridere. Il 57enne veterano ha già conquistato il bronzo a Rio, ed è ancora una volta sul terzo gradino del podio nel tiro a segno, nella classe skeet. Un colpo di fortuna in questi giochi, che di solito premiano i giovani vittoriosi.





Kosovo.. più forte di Francia e Germania!

Il pollice di queste Olimpiadi sta scrivendo una grande storia. Il Kosovo, la Repubblica balcanica proclamata nel 2008 e non riconosciuta da molti paesi a livello internazionale, è settima nel medagliere… con due titoli olimpici! Dopo che la judoka Destria Krasnicki è stata incoronata nella categoria sotto i 48 kg, un altro giudice, Nora Jiakova, ha vinto la medaglia d’oro sulla francese Sarah Leonie Cizek nella categoria sotto i 52 kg.

Un vero traguardo per questo Paese, la cui delegazione comprende solo 11 atleti. Ma chi è davanti a Francia, Italia o Germania nel medagliere?