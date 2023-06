WRC: Ogier già con un buon vantaggio in Italia! – LeMag Sport Auto

Si sta svolgendo in Sardegna il sesto round della Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni 2023. Parte alla grande la ventesima edizione del Rally Italia-Sardegna con una gara speciale di 50 km per completare il giro mattutino. Posizione perfetta per Sebastien Ogier per recuperare la testa della corsa.

WRC: Ogier davanti a Lappi in Sardegna!

Ieri sera, Esapekka Lappi (Hyundai) ha vinto la SSS inaugurale di Olbia venti volte su Ott Tänak (Ford) e cinque su Thierry Neuville (Hyundai). Questa mattina, Sebastien Ogier (Toyota) ha fatto segnare il miglior tempo nella prima speciale e ha riguadagnato il comando davanti a Lappi. Nella speciale successiva, Takamoto Katsuta (Toyota) ha fatto segnare il miglior tempo, davanti a Dani Sordo (Hyundai) e Thierry Neuville (Hyundai). Lappi è quinto, a 8 decimi da Ogier. Questo permette al finlandese di tornare in testa alla corsa prima del primo passaggio sul Monte Lerno (49,9 km).

In questa lunghissima speciale, Ogier ha approfittato della sua terza posizione su strada per segnare un impressionante tempo di oltre 34 secondi davanti a Rovanperä (Toyota, 1° su strada) e Out Tank (2° su strada). Da dietro Neuville e Sordo escono nello stesso punto. Se al belga restavano solo pochi secondi, Sordo ha danneggiato la sua Hyundai i20 N Rally1, perdendo tre minuti. Lo spagnolo ha però concluso la speciale e ha tentato di entrare nel parco assistenza. Ogier ha vinto agevolmente questo lungo show di 12s7 su Elfyn Evans (Toyota) e soprattutto di 16s7 meglio di Lappi, suo rivale nella corsa alla vittoria. Pierre-Louis Loubet (Ford) ha approfittato della sua posizione su strada per ottenere un buon terzo tempo e completare il podio assoluto.

A metà giornata, Sebastien Ogier è in testa, con 16 secondi di vantaggio su Labey e 22 su Loubet. Top5 completata da Elfyn Evans e Takamoto Katsuta. Neuville è sesto, solo decimo dietro a Katsuta. Ott Tanak e Kale Rovanpera sono già più di 40 secondi dietro Ogier!

WRC-2, la rottura meccanica di Solberg!

In WRC-2, il rally è iniziato con un duello tra Solberg e Mikkelsen. Ma nella PS3 Oliver Solberg (Skoda Fabia RS Rally2) ha rotto la sospensione perdendo qualche secondo. Soprattutto il giovane svedese ha perso quasi 5 minuti dal dischetto dopo essersi registrato in ritardo al via della PS4 – Monte Lerno. Questo per correggere il suo commento prima di un tempo particolarmente lungo. In testa, Teemu Suninen (Hyundai i20 N Rally2) ha approfittato di questo giro lungo per segnare un ottimo tempo e sorpassare Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia RS Rally2). Adrien Fourmaux (Ford Fiesta Rally2) è rimasto nel gioco vincente e attualmente è terzo nella categoria.

Articolo pubblicato il 02/06/2023 alle ore 11:50.