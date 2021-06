Pays de Ploërmel: Enzo, chef italiano propone cucina casalinga

Originario di Roma in Italia, Gaudenzio detto “Enzo”, sua moglie Rita e il figlio Simone si sono stabiliti a Campeneac (Morbihan) alcuni anni fa.

Fu dalla Porte de Brocéliande che ebbero l’idea di creare il loro Cucina italiana a casa.

Broker assicurativo da quasi 30 anni, Enzo, appassionato di cucina sin dall’infanzia, ha varcato la soglia della riconversione dieci anni fa nella sua città natale: Roma.

Qualche anno fa siamo arrivati ​​in Bretagna, a Beignon, per lavorare nel ristorante di mia sorella a Beignon. Un’esperienza in più per me e mio figlio Simone, pizzaiolo diplomato