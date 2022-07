I peggiori “crimini” contro la cucina italiana, secondo gli italiani

Todd Patterson/Getty Images Todd Patterson/Getty Images

GASTRONOMIA – Cucina Italiana più popolare nel mondo, ma questa situazione è accompagnata da innovazioni che non sono accettabili per gli interessati. Sorprendentemente, mettere l’ananas sulla pizza non è il peggiore di questi tentativi gastronomici, secondo Sondaggio condotto da YouGov Più di mille italiani.

L’indagine ha chiesto agli intervistati di rispondere a undici “reati culinari” commessi contro la gastronomia italiana e di indicare se ritenessero accettabile o meno ciascuna ricetta.

Un esercizio che ha messo il ketchup sulla pasta come il peggior attacco alla cucina italiana, con l’89% degli intervistati che lo considera “inaccettabile” contro solo il 7% per “accettabile”, una differenza di 82 punti.

Come puoi vedere dalla tabella riassuntiva qui sotto, in questo piccolo gioco di differenziazione dei pro e dei contro, il ketchup ha la precedenza sul mettere la pasta in acqua fredda a inizio cottura, quindi la famigerata pizza all’ananas è in cima ai peggiori crimini contro Gastronomia italiana.

I più grandi crimini contro il cibo italiano, secondo gli italiani Ketchup sulla pasta -82 Pasta in acqua fredda e poi B… https://t.co/dniXbsOYrS – YouGov Vedi il tweet

Poi viene il fatto che la pasta è considerata un contorno più che un piatto a sé stante, poi il fatto che la pasta lunga si taglia al coltello, la crema alla carbonara, il formaggio nella ricetta della pasta ai frutti di mare, e il risciacquo della pasta . Pasta con acqua fredda a fine cottura, cappuccino dopo pasto italiano, senza sale nell’acqua di cottura della pasta, e infine pane all’aglio con il piatto di pasta.

È divertente che il sondaggista YouGov abbia posto la stessa domanda ai cittadini da altri 16 paesi, con risultati a volte confusi. Così, spagnoli e messicani sono più spietati con chi taglia gli spaghetti in cottura rispetto agli stessi italiani, e hongkonghesi e indonesiani commettono il crimine di autoumiliazione dirigendo la pasta con il ketchup.

