Fabian Galletti, positivo al Covid, mancherà al Sei Nazioni Francia e Italia

Gonzalo Fuentes tramite Reuters Gonzalo Fuentes tramite Reuters

RUGBY – Gli anni sono passati e sembrano uguali per Fabian Galletti. L’anno scorso, il 15esimo della Francia ha visto l'”episodio Covid” ampiamente commentato durante il Sesto Campionato delle Nazioni, in cui almeno 16 giocatori e staff sono stati contagiati, la partita contro la Scozia è stata rinviata e un’indagine interna. Federazione (FFR) per determinare se l’allenatore blues è responsabile dopo aver lasciato la “bolla sanitaria” per evitare qualsiasi contaminazione.

Ripetitore Ripetitore. Venerdì 4 febbraio e 2 giorni prima della prima partita dei francesi contro gli italiani, Fabian Galthe ha annunciato che sarebbe entrato in isolamento dopo la diagnosi di Covid-19. Ha aggiunto che il direttore generale della squadra francese, Rafael Ibanez, e tutto lo staff “assumeranno le loro funzioni sul campo”, spiegando che ha “sintomi lievi”.

Il risultato del test è tornato positivo questa mattina per COVID 19. Sto bene con sintomi lievi. Di conseguenza, visiterò… https://t.co/PF0fhNBENT – Fabian Galthie (@FGalthie) Vedi il tweet

“Sto bene, mercoledì ho avuto dei sintomi minori. Mercoledì sono andato in isolamento, abbiamo fatto il test al mattino, ero negativo. A fine giornata avevo sintomi e sono andato dal medico: ho è stato controllato di nuovo. Ero in isolamento e ieri (giovedì, ndr) abbiamo ricevuto conferma con un test PCR. “Abbiamo seguito il protocollo dei messaggi”, ha detto Galicé all’AFP.

“Mercoledì abbiamo annunciato la squadra ai giocatori. Ieri è stata una giornata di riposo. Oggi siamo tornati a Parigi… Ma tutto è pronto per la partita di domenica: dato che sono in isolamento, partecipo a tutti gli incontri tramite video o audio Guardo le foto dell’allenamento, lo staff prende il posto Capo del lavoro Rafael Ibanez. Domenica sarò a distanza con il telefono e alcuni brevi scambi, prima, dopo, metà del tempo … “, ha aggiunto.

Dupont Netamak insieme contro gli italiani

I Blues inizieranno la loro campagna con tredici dei quindici vincitori degli All Blacks (40-25) a novembre, tra cui un 100% Tolosa misto formato da Antoine Dupont e Romain Ntamak, anch’essi positivi durante la preparazione.

Cameron Walkie di UBB inizia la seconda fila, di fronte alla Nuova Zelanda, mentre Dylan Cretain si schiera al fianco di Anthony Gillonch e Gregory Aldrett.

Il 15° parte dalla Francia, favorita nella competizione, il Sei Nazioni 2022 contro l’Italia, che ancora inseguono il loro primo successo nella competizione dal 2015. I Blues non vincono il torneo dal 2010.

I loro avversari scozzesi, irlandesi, italiani, gallesi e inglesi li hanno descritti come i favoriti del torneo, evocando “giocatori di livello mondiale”, come Antoine Dupont o Romain Netamack, “risultati massicci”, come un’epica vittoria sugli alleati neri, o un programma adeguato, con tre ricezioni inclusa la possibile “finale” contro l’Inghilterra nell’ultima giornata.

Vedi anche su L’HuffPost: Questo atleta belga ha quasi lasciato le Olimpiadi a causa del Covid-19