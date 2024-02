I partiti pakistani sono in trattative per formare una coalizione che impedirebbe a Imran Khan di andare al potere

Per ricevere avvisi gratuiti sulle ultime notizie in tempo reale direttamente nella tua casella di posta, iscriviti per ricevere le nostre e-mail sulle ultime notizie Iscriviti per ricevere le nostre e-mail gratuite sulle ultime notizie

Con il futuro politico del Pakistan in bilico quattro giorni dopo le elezioni generali, i due principali partiti tradizionali del paese hanno avviato i colloqui per formare una coalizione che manterrebbe gli indipendenti sostenuti da Imran Khan fuori dal governo, nonostante abbiano ottenuto il maggior numero di seggi.

I candidati che hanno partecipato alle elezioni con il sostegno del partito Tehreek-e-Insaf di Khan hanno ottenuto 95 seggi, mentre i due partiti di coalizione in carica, il PML-N e il Partito popolare pakistano, hanno ottenuto rispettivamente 75 e 54 seggi.

Dato che tutti i partiti non riescono a ottenere i 133 voti necessari per ottenere la maggioranza nell’Assemblea nazionale, la formazione di una qualche sorta di coalizione è ormai inevitabile. I sostenitori del PTI hanno protestato nelle strade lunedì per l’idea che i partiti che hanno estromesso Khan nel 2022 potrebbero riunirsi di nuovo per formare un governo.

Khan resta in prigione e al suo partito è stato vietato di contestare direttamente le elezioni, il che rende ancora più impressionante il fatto che i suoi candidati siano ancora il gruppo più numeroso. Il trattamento riservato al PTI da parte delle autorità è stato ampiamente condannato a livello internazionale e ha minato in modo significativo la fiducia nelle elezioni generali di giovedì scorso.

Anche i blackout di Internet il giorno delle votazioni e i lunghi ritardi nel conteggio dei voti hanno sollevato dubbi sull’integrità delle elezioni. PTI afferma che si sta contendendo circa 100 seggi dove gli indipendenti hanno perso, con circa 20 casi presentati davanti alla Commissione elettorale, a partire da lunedì di questa settimana.

La PML-N ritiene di essere ancora in una posizione più forte per insediare il suo leader, Nawaz Sharif, come primo ministro. Il noto politico Azzam Nazir Tarar ha detto ai giornalisti che “è nel massimo interesse del Paese che tutti si riuniscano” per formare una coalizione sotto la sua guida. “C'è solo la possibilità di formare un governo con il sostegno della PML-N. Sarà un governo di coalizione partecipativo”, ha detto.

Gli analisti dicono che è difficile vedere una strada che permetta al PTI di formare il governo nonostante il controllo di 95 seggi, e che invece probabilmente formerà una forte opposizione.

“Il PTI ha ottenuto un mandato generale per governare”, ha scritto su Twitter Michael Kugelman, direttore del South Asia Institute presso il Wilson Center di Washington, D.C.. “Ma la prossima coalizione di governo del Pakistan assomiglierà sicuramente molto alla precedente, un PDM rivitalizzato guidato dal PML-N, dal Partito popolare pakistano e da alcuni piccoli partiti. [The PDM, or Pakistan Defence Movement, was a coalition formed in 2020 to oppose the military and then prime minister Khan]. Il Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) ha sfidato le probabilità negli ultimi giorni, ma sembra muoversi verso l’opposizione.

E ha aggiunto: “Sarà difficile per il PTI mantenere vittoriosi dalla sua parte tutti gli indipendenti che sponsorizza. Saranno sotto la pressione dei militari affinché si alleino con i vari partiti. Il PTI farà fatica anche a trovare partner di coalizione, che potrebbero si temono ripercussioni da parte dei militari che vogliono isolare il PTI.” .

Il Partito popolare pakistano, guidato da Bilawal Bhutto Zardari (35 anni), figlio dell'ex primo ministro Benazir Bhutto, ha affermato che il suo comitato esecutivo centrale si riunirà lunedì a Islamabad per discutere l'offerta del PML-N di formare una coalizione, ma L'eminente politico del Partito popolare pakistano Sherry Rahman ha detto alla BBC che le porte del partito rimangono aperte per i colloqui con tutte le forze politiche.

L'analista Aisha Jalal ha dichiarato all'Associated Press che la formazione di un governo di coalizione a livello federale è inevitabile. “Ed è qui che le cose si fanno complicate. Ora il Pakistan sta entrando in uno scenario incerto, che è di fatto una crisi politica post-elettorale. Le alleanze non sono rare nella politica pakistana, ma gestirle non è facile”, ha detto. , debole e vulnerabile alla manipolazione.

“Rende inoltre più difficile per qualsiasi governo approvare il tipo di pacchetti economici coraggiosi necessari affinché il Paese possa andare avanti e sfuggire ai profondi problemi strutturali che affliggono l'economia. Un'Assemblea nazionale divisa e un governo debole giocano nell'interesse dei militari”.

Ulteriori rapporti con le agenzie