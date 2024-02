Singiso Chabangu e Kukaka Ifumi Fulu hanno dimostrato senza dubbio di essere al Senato dopo un mandato di cinque anni

Le azioni di Kucca Ivume Phulu sono una vergogna per la professione legale. Viene come consulente legale mentre la sua vera intenzione è ottenere un biglietto per il Senato. Dove è finita l’etica giuridica? Queste pecore vestite da lupi non fanno bene al Paese.

Mentre l'avvocato Chamisa e molti altri si sono dimessi dal CCC e stanno ora lavorando a un nuovo progetto, coloro che rimangono al CCC, come il guru legale Tendai Biti che in una recente intervista ha affermato di essere ancora vicepresidente del CCC, devono lavorare. Per garantire il ripristino della sanità mentale nell’assediato ex principale partito di opposizione, che potrebbe avere difficoltà a tornare al suo antico splendore. Sebbene possa non essere riuscito a spezzare il meccanismo di brogli dello Zanu PF, il CCC ha fatto bene a contenere il meccanismo di brogli dello Zanu PF e ad impedirgli di ottenere una maggioranza di due terzi in Parlamento. Impedire allo Zanu PF di ottenere una maggioranza di due terzi è stato un risultato importante per l’opposizione sottofinanziata, che ha perso il suo diritto alla legge sul finanziamento dei partiti politici dopo che sentenze parziali della corte hanno dato tale diritto alla coalizione MDC guidata da Chamisa.

L'avvocato Beatty è forse in una posizione migliore per fermare il marciume nel CCC che nella sua influente posizione di Vice Presidente del CCC, come ha affermato nella sua recente intervista. Se il vicepresidente Betty è il vicepresidente, allora il resto dei funzionari del CCC che non si sono dimessi dalle loro posizioni dovrebbero prendere il loro posto, e questo dove lascia Sebenzo Chabangu? Da quale posizione ha convocato i membri della Camera dei Rappresentanti e del Senato da lui convocati? Sono sicuro che l'avvocato Betty e gli altri che rimangono nel CCC debbano avere abbastanza buon senso per mantenere discreta l'azione illegale di Singiso Chabangu e Kuka Ifumi Fulu, con il supporto degli avvocati dello Zanu PF, tra cui Louis Oriri.

Avvocato Beatty, la palla ora è nel suo campo insieme ad altre persone ragionevoli che rimangono al CCC. Lascerà un’eredità duratura se riuscirà a ripulire il caos lasciato da Chabangu e Vulu e a ripristinare credibilità alla politica dell’opposizione.

Articolo pubblicato in: In evidenza