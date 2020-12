Italia: il tribunale amministrativo italiano si è pronunciato a favore di Vivendi

I giudici italiani hanno accolto il ricorso di Vivendi contro l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), a seguito di una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) all’inizio di settembre, secondo una sentenza preparata dalla stampa italiana. Un tribunale lussemburghese si è quindi pronunciato contro la legge dell’Unione europea che vieta alla legge italiana per il gruppo francese di possedere il 28,8% del gruppo televisivo italiano Mediaset controllato dalla famiglia Berlusconi.

Un portavoce per “la sentenza ripristina lo stato di diritto in un processo spesso caratterizzato da un’aperta e ingiustificata ostilità agli investimenti nell’economia italiana da parte di importanti attori europei come Vivendi”. Parola del gruppo francese, è il secondo collaboratore di Mediaset. “Ora è stato confermato che l’acquisizione di quote di Mediaset da parte di Vivendi non violava le leggi italiane sui media; che anche le restrizioni su Vivendi erano illegali”, prosegue il gruppo, che successivamente riguadagnerà tutti i diritti di voto in Mediaset.