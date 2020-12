La Gran Bretagna, l’Italia e forse la sesta generazione di combattenti Tempest svedesi sono mozzafiato

Tempest è stato sviluppato congiuntamente da BAE Systems e Leonardo, e non è solo uno sforzo competitivo contro progetti come FCAS franco-spagnolo-tedesco o l’NGAD americano di cui abbiamo parlato di recente. È, come vedremo più avanti, un tentativo di rilanciare l’industria aeronautica di proprietà statale britannica.

A partire dal Stergio D. Teofanidi

Lo sviluppo dei combattenti con equipaggio è una questione di molte dimensioni e complessa. Ed è spesso davvero impossibile persino menzionarlo per intero, attraverso le righe di un articolo di saluto. Ampio come questo.

Dopo gli sviluppi globali, abbiamo già indicato i due principali programmi europei che stanno gradualmente prendendo forma (FCAS e TempestAllo stesso tempo, abbiamo esaminato gli sviluppi negli Stati Uniti principalmente attraverso pubblicazioni americane.

Il Combattente con equipaggio Pertanto, come tutto mostra, continuerà ad esistere nelle future compagnie aeree. Ma oltre alla sua forma, viene presentata la differenziazione più importante Eseguilo come una piattaforma con una filosofia completamente nuova Recuperare.

Recentemente, la British Air Force (British Royal Air Force(In collaborazione con Tempest Group)Storm Team), Ha fatto una presentazione sugli sviluppi del programma fino ad oggi, il bando Focus sulla partecipazione industriale E la conferma che l’aereo non ha ancora preso la sua forma definitiva.

Nel suo discorso Inglese A / GEA, generale di brigata Sir Michael WingstonHa invitato tutte le parti interessate del settore a partecipare al programma, affermando che c’è spazio per soluzioni innovative e nuove idee.

Il Tempest Team è attualmente ufficialmente formato da BAE Systems, Rolls-Royce, Leonardo UK, MBDA UK, oltre a Leonardo Spa. Tuttavia, tramite quest’ultimo (Leonardo Italia) hanno aderito al programma: Elletronica, Avio Aero και MBDA Italy. Ed è anche coinvolto, e SAAB svedese, con GKN Aerospace SwedenMentre si è unito di recente Thales UK, Bombardier Belfast, Collins Aerospace, General Electric Aviation UK, GKN Aerospace, Martin Baker e QinetiQ.

Nonostante la già consistente partecipazione, si cerca un’ulteriore espansione, considerata vitale per la performance e il completamento con successo del programma. Maggiore è il numero di partecipanti, il Maggiore è la gamma di soluzioni E innovazioni che saranno messe a punto.

Esempi di questa filosofia e risultati del loro accreditamento sono stati presentati per la prima volta nell’ottobre 2020. Sulla base delle informazioni rilasciate, Leonardo UK sviluppa il sistema radar Tempest (denominato Multifunctional Radar Frequency System), Che afferma di essere in grado di scaricare, visualizzare e manipolare i dati 10.000 volte di più Di coloro che hanno la capacità di visualizzare e manipolare i sistemi attualmente disponibili.

Ovviamente ci sarà anche il radar di Tempest Sensori laterali (antenne), Mentre sarà combinato con Trattamenti Che potrà raccogliere (tramite antenne e ricevitori di sistema) ed elaborare dati, come il volume di dati in circolazione Online in una grande città, Come Edimburgo, in Scozia! Tutto questo al momento giusto Solo un secondo.

In questo modo Ogni combattente Tempest fungerà da piattaforma per raccogliere, elaborare e visualizzare le informazioni sulla battaglia, Che arriverà dai suoi sensori (attivi e passivi) e dai sensori (radar e sistemi ottici), che trasporteranno piattaforme a terra e in superficie.

Questa filosofia mira a fare Rilevamento e targeting rapidi Unità dell’avversario, anche prima che possa rispondere. Il tempo e la velocità di questo processo (tracciamento, identificazione, targeting) è un problema critico nello sviluppo di Tempest e dei suoi sistemi.

Leonardo UK ha già completato la costruzione Sottosistemi integrati del sistema di frequenza radar multifunzionale. I loro test finora lo hanno fatto Risultati incoraggianti Nei prossimi anni sarà in corso un test filettato.

D’altra parte, gli ingegneri di BAE Systems stanno già testando in aria La nuova generazione del cockpit Tempest. Andando oltre per quanto riguarda il sistema di proiettori (Schermo montato sul casco) Dall’F-35 che conosciamo, creerà un sistema di matching (proiezione), che oltre agli elementi di targeting, fornirà al pilota importanti informazioni Indicatori e dettagli del viaggio e della spedizione.

Questo è il pilota Sceglierà le informazioni che vuoi vedere Tramite HMD e gli altri verranno visualizzati nella schermata del dashboard individuale. In altre parole, trasmetterà le informazioni ei segnali che desideri Dal cruscotto al parafango delle cuffie. Inoltre, potrà scegliere di eseguire azioni specifiche che verranno eseguite automaticamente. Questo è Assistente virtuale Una nuova possibilità per le future camere di governo.

Questa caratteristica ovviamente è data per scontata Aumenta l’efficienza Dalla combinazione di uomo e macchina, in parallelo Riduzione del carico di lavoro Dal pilota. Quest’ultimo, ad esempio, sarebbe in grado di dare semplicemente il comando di mirare e attaccare un bersaglio a terra o in aria. Tutto il resto Il combattente lo intraprenderà da solo. I suoi sistemi che “eseguono” software avanzato con Elementi di intelligenza artificiale (AI) migliorati. Questo è ciò che intendiamo per “assistente virtuale”.

Il pilota sarà in grado di farlo in questo modo Concentrati sulla definizione di altri obiettivi o sulla risposta immediata a minacce pericolose. Il controllo di combattenti senza pilota che correranno parallelamente a Tempest, che controlla, fa parte della stessa filosofia: la tecnologia.

L’immagine che verrà visualizzata in qualsiasi momento dal sistema di visualizzazione in formato Maschera per cuffie Dal volantino sarà disponibile su In questo momento E nei centri di comando e controllo Per terra, O nei centri di informazione di battaglia delle unità di superficie nel mare. Torna a Scorta un combattente Tempest senza pilota, È interessante notare che è già in fase di sviluppo in parallelo;

Questo è un programma Equivalente al fedele uomo alato australiano-americano chiamata LANCA (aereo da combattimento nuovo, leggero e conveniente). Tre gruppi di aziende hanno già presentato le loro proposte LANCA che saranno subsoniche e costeranno in termini di acquisto Un decimo del prezzo di un combattente con equipaggio Sarà in grado di trasportare una varietà di sensori. Ciò gli consentirebbe di condurre operazioni di guerra elettronica, aria-aria e aria-superficie.

Le aziende concorrenti lo sono Boeing Defence UK, Avenger Team (Guidato da Blue Bear Systems Research) e Blackdown Team (Compresi Callen-Lenz, Bombardier Belfast e Northrop Grumman UK). Tornando a Tempest, un’altra importante caratteristica per la quale sono stati introdotti alcuni dati è Il suo motore. In particolare, Rolls Royce sta sviluppando una turbina e una camera di combustione realizzate in gran parte con materiali compositi avanzati che lo garantiscono Resistenza a temperature estremamente elevate.

L’aumento della temperatura si ottiene nella camera di combustione Combustione più completa E quindi Maggiore efficienza (Motivo maggiore), con Ridurre le emissioni di anidride carbonica Allo stesso tempo. Questo è il calore aggiuntivo che verrà prodotto userete E per la produzione elettricità…

Queste sono le informazioni finora rilasciate su Tempest. Programma in esso La Svezia non si è ancora iscritta ufficialmente, Nonostante la firma di un memorandum di cooperazione con la Gran Bretagna nel luglio 2019. Pertanto, per molte ragioni, dovrebbe essere considerato È molto probabile che consegnerai alla posta svedese. Il ministero della Difesa britannico rimane sotto gli auspici e la supervisione generale del programma.

Entro la fine del 2025, dovrebbero aver investito su di esso Due miliardi di sterline, Pur basandosi sul design attuale, Il caccia entrerà in servizio entro il 2035. Dall’altra parte della Manica, a FCAS francese tedesco, Ufficialmente unito e SpagnaQuadro per la sua partecipazione al programma – che il 10 dicembre 2020 ha firmato il contratto iniziale. A differenza del passato, i due combattenti in gara saranno due anziché più, con tutti gli effetti positivi di questo …