TAP: Il gas inizia a fluire dal Mar Caspio all’Europa attraverso il gasdotto

Il 15 novembre, il gasdotto interattivo ha annunciato il completamento della costruzione e l’inizio delle operazioni Gasdotto Trans-Adriatico (TAP) , Un progetto molto importante per l’industria europea del gas.

Quasi 15 anni fa, è nata l’idea di costruire un gasdotto transfrontaliero per fornire all’Europa gas alternativo ed è stata testata principalmente da una comunità di esperti di business in Europa.

Sei anni dopo, esattamente nel 2011, è apparso Unione europea E il Azerbaigian Ha convenuto di destinare le risorse di gas naturale alle infrastrutture dedicate al trasporto di energia dal Mar Caspio all’Europa. Ma la sezione europea di questo corridoio del gas, che supera i 3.500 chilometri, dall’Azerbaigian attraverso la Georgia e la Turchia fino all’Europa, ha affermato che Corridoio meridionale del gas, Ha dovuto scegliere tra diverse opzioni. Il suo principale concorrente Rubinetto Era in quel momento il progetto Nabucco.

Due anni dopo, nel 2013, un’opzione di destinazione sulla costa adriatica italiana attraverso la Grecia e l’Albania è stata scelta dal governo dell’Azerbaigian e dal consorzio Shah Deniz, che ha sviluppato il gigantesco giacimento di gas offshore nel Mar Caspio e poco dopo la società del progetto TAP ha adottato il cosiddetto Per decisione di costruzione. Questo è successo circa 7 anni fa e il conto alla rovescia è iniziato in quel periodo.

per me Murad Heydarov, Il suo CEO Balkan SocarTAP è diverso, specializzato e distinto per i seguenti motivi:

È uno dei pochi progetti nel settore del gas ad avere lo status di esenzione. Ciò significa che le autorità competenti di Bruxelles, Grecia, Albania e Italia si sono rese conto della loro eccezionale importanza per l’Europa e questi paesi. TAP è un’infrastruttura del sistema di trasporto alternativo. Un’alternativa ai metodi tradizionali di trasporto del gas nel mercato europeo. TAP è parte integrante di un progetto più ampio e la parte finale di un progetto di fondamentale importanza chiamato Corridoio Meridionale del Gas. Un progetto multimiliardario, con una superficie di 3.500 km e che attraversa 6 paesi. Il corridoio meridionale del gas è un sistema di trasporto alternativo completamente nuovo che fornisce all’Europa energia alternativa. Record di sicurezza globale. Molti progetti in futuro faranno fatica a replicare questo record. TAP ha stabilito un nuovo standard di sicurezza come faro per molte altre imprese industriali. TAP attende con impazienza molti altri anni e può espandere le proprie capacità per includere futuri vettori, non solo da quelli esistenti, ma anche da altre parti dell’Europa, del Mar Caspio e dell’Asia centrale. TAP è il progetto Morsi che, attraverso una serie di futuri gasdotti di interconnessione, potrebbe trasportare nuovi quantitativi di gas naturale verso diverse destinazioni dell’Europa sud-orientale e dei Balcani occidentali. Ancora oggi con l’attuale configurazione TAP attraverso la sua connessione SNAM Retegas e infrastruttura IGB, è possibile raggiungere facilmente nuovi mercati. TAP in particolare e il corridoio meridionale del gas in generale non sarebbero possibili senza la straordinaria collaborazione di diverse parti interessate, inclusi i governi di Azerbaigian, Georgia, Turchia, Grecia, Albania, Italia, Commissione europea e autorità di regolamentazione. Istituzioni e società finanziarie.

Le forniture di gas dall’Azerbaigian all’Europa lungo il corridoio meridionale del gas inizieranno entro Fine dicembre 2020. La sua operazione completerebbe un progetto che ha richiesto nove anni per essere completato e ha investito quasi $ 40 miliardi. Il progetto sta entrando in una nuova fase operativa per un periodo di 25 anni o più.