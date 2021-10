Crash test su Grecia – Spagna – Incassi Turchia

La vincitrice del bra de fer tra le prime destinazioni turistiche del Mediterraneo è la Grecia, che in estate è riuscita a mettere a segno una performance più vicina ai volumi del 2019 rispetto ai suoi principali competitor Spagna, Turchia e Italia.

Ricerca dati di viaggio e analisi aziendale Tasti di inoltro Sostiene che in termini di numero di arrivi internazionali registrati in estate, la Grecia è riuscita a coprire l’85% degli arrivi per il 2019, mentre la vicina Turchia, al secondo posto, è riuscita a recuperare il 62% degli arrivi per il 2019. Al terzo posto tra le prime destinazioni del Mediterraneo sono state la Spagna, che ha raggiunto il 50% sul numero di arrivi nel 2019 e l’Italia al quarto posto dopo aver coperto solo il 36% del numero corrispondente per il 2019.

Secondo i suoi dati, tuttavia Banca di GreciaGli arrivi di turisti nel periodo gennaio-luglio sono stati pari a 4,55 milioni e le spese corrispondenti sono state pari a 3,38 miliardi di euro, rispetto ai 15 milioni di passeggeri e ai 9 miliardi di euro, rispettivamente, nel 2019. Per questo periodo, cioè, è inferiore alle stime della ricerca.

D’altra parte, sulla base dei dati elaborati dal suo istituto Associazione delle aziende turistiche greche (INSETE), il numero di arrivi aerei internazionali nel periodo gennaio-agosto 2021 è stato di 7,7 milioni rispetto ai 15,8 milioni del corrispondente periodo del 2019, mentre sono stati registrati rispettivamente 2,8 milioni di arrivi internazionali via terra, rispetto agli 8,6 milioni del corrispondente periodo del 2019.

Complessivamente, il numero di arrivi aerei e terrestri negli otto mesi da gennaio ad agosto è stato di 10,5 milioni.

Tuttavia, secondo ForwardKeys, la strategia di comunicazione del governo ha svolto un ruolo importante nella ripresa del turismo in Grecia. Annunciando la ripresa del turismo su 14 maggio Già all’inizio di marzo ha dato un ulteriore impulso alle prenotazioni registrate dalla fine di febbraio, contribuendo a stimolare la domanda della Grecia nei confronti dei suoi concorrenti, in un momento in cui l’epidemia di coronavirus era in aumento. Questo perché l’annuncio della ripresa ufficiale del turismo ha rafforzato un senso di fiducia tra i viaggiatori desiderosi di fuggire.

Esempio di Turchia

Una delle destinazioni turistiche mediterranee più popolari per l’estate 2021 è la Turchia, che ha attratto il 62% del volume dei viaggiatori nel 2019.

La Turchia è stata in grado di raggiungere questo obiettivo adottando un approccio Diverso dalla Grecia. Il governo turco ha deciso di lasciare aperti i suoi confini nel giugno 2020, ricevendo visitatori dai principali mercati durante tutto l’anno, mentre il paese vicino lo scorso giugno ha adottato una strategia favorevole ai vaccini, escludendo completamente i due ristoranti da ulteriori test e controlli.

Infatti, nonostante l’aumento dei casi nel mese di luglio, la Turchia è riuscita ad attirare turisti dai vicini paesi mediorientali, dai mercati europei e persino dagli Stati Uniti, il che dimostra che diversificare il “mix” di visitatori è un modo efficace per recuperare. Turismo in un ambiente di viaggio in rapida evoluzione.

foto in spagna

Allo stesso tempo, il ritmo della ripresa del turismo in Spagna è più lento, secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica spagnolo (INE).

Nello specifico, 5,2 milioni di turisti stranieri hanno visitato la Spagna ad agosto, spendendo circa 5,9 miliardi di euro. Nonostante il fatto che queste statistiche siano più del doppio rispetto alle statistiche di agosto 2020, sono state significativamente ridimensionate ai numeri pre-pandemia, dato che gli arrivi e le entrate in questo mese del 2019 sono stati Doppio.

Infatti, a livello di otto mesi, i dati mostrano che sia gli arrivi che le spese per i turisti stranieri sono pari a 1/4 dei livelli del 2019. In particolare, a luglio, 15 milioni di viaggiatori hanno visitato la Spagna, che hanno speso 16,9 miliardi rispetto a 58 milioni viaggiatori e 63,9 miliardi di euro nel 2019 di fila, poiché gli imprenditori del settore sembravano pessimisti sulle prestazioni del turismo e sollevavano problemi di fattibilità per la loro attività.

Un respiro importante per le compagnie alberghiere, secondo il Bollettino dell’Ufficio degli affari economici e commerciali di Madrid, è casa Il turismo, che è aumentato notevolmente, ma non ha potuto compensare le perdite causate dalla mancanza di visitatori internazionali.