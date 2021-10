Il roaming entra nell’era del 5G

– In 34 paesi esteri, tutti gli abbonati COSMOTE usufruiscono già della velocità mobile 5G

– L’elenco dei paesi è in costante crescita, con la recente aggiunta della Repubblica Ceca e delle Filippine

Nell’era digitale, tutti cercano un’ottima connessione, ovunque si trovino. Secondo un recente sondaggio Eurobarometro, la metà degli europei con un telefono cellulare si è recata in un altro paese dell’UE. Negli ultimi due anni, nonostante la pandemia di COVID-19. Allo stesso tempo, secondo lo stesso sondaggio, il 33% delle persone che viaggiano all’estero ha affermato che la qualità dei servizi che utilizzano è fondamentale per loro. I cittadini e le imprese devono beneficiare della stessa qualità di servizio che esiste nel loro paese. Ciò significa che se il loro gestore di telefonia mobile consente loro di godere della velocità del 5G sul proprio cellulare, non scenderanno facilmente a compromessi su qualcosa di meno del roaming.

COSMOTE, in risposta alle esigenze di cui sopra, è stato fatto primo operatore di telefonia mobile, dove Già stipulati accordi con reti estere di 34 paesi Affinché i suoi abbonati possano godere dell’alta velocità Roaming 5G. L’elenco dei paesi con reti di partner è in costante crescitaLa Repubblica Ceca e le Filippine sono state aggiunte l’ultima volta il 30 settembre. Allo stesso tempo, COSMOTE ha stretto partnership con reti di 35 paesi, in modo che quando gli abbonati visitano il nostro paese, possano accedere COSMOTE 5G, la più grande rete 5G in Grecia. In questo modo il roaming 5G diventa un vantaggio per il turismo greco e rende il nostro Paese una prima destinazione per chi vuole essere online, divertirsi o lavorare senza preoccupazioni, e vivere un’esperienza di navigazione unica a velocità 5G.

Nello specifico, gli abbonati COSMOTE, che utilizzano la rete 5G in Grecia e viaggiano verso Austria, Bulgaria, Francia, Germania, Danimarca, Svizzera, Estonia, USA, Emirati Arabi Uniti, Spagna, Italia, Israele, Cina, Croazia, Cipro, Lussemburgo, Corea del Sud, Norvegia, Paesi Bassi, Oman, Isole Vergini (americane), Polonia, Porto Rico, Romania, Arabia Saudita, Singapore, Svezia, Taiwan, Tailandia, Turchia, Repubblica Ceca, Filippine e Finlandia Hai la possibilità di effettuare il roaming sulla rete 5G locale.

Inoltre, i viaggiatori che visitano la Grecia possono Approfitta del potenziale illimitato di COSMOTE 5G, la più grande rete 5G del Paese, con una copertura della popolazione superiore al 50%, dai seguenti 35 Paesi: Austria, Bulgaria, Francia, Germania, Danimarca, Svizzera, Estonia, USA, Emirati Arabi Uniti, Israele, Italia, Cina, Croazia, Cipro, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Corea del Sud, Paesi Bassi, Isole Vergini (USA), Polonia, Portogallo , Porto Rico, Romania, Russia, Arabia Saudita, Singapore, Svezia, Taiwan, Tailandia, Turchia, Filippine e Finlandia.

Tutti gli abbonati COSMOTE possono accedere al roaming 5G, privati ​​e aziende (contratto, contratto carta, prepagata), che dispongono di un dispositivo 5G certificato per produttori selezionati nei paesi sopra indicati. In questo Unione EuropeaGli abbonati a COSMOTE si divertono Roaming 5G senza costi aggiuntivi, dove beneficiano dei vantaggi del programma che hanno in Grecia. NS Paesi al di fuori dell’Unione Europea. Attiva il servizio Carta di viaggio COSMOTE E usa il programma situato in Grecia per una tariffa giornaliera.