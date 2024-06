In Sardegna Giorgia Meloni subisce la sua prima battuta d'arresto elettorale

Il primo ministro italiano Giorgia Meloni durante una conferenza stampa a Kiev, Ucraina, 24 febbraio 2024. Alina Smutko/Reuters

La presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha subito la prima sconfitta politica da quando è salita al potere nell'ottobre 2022. Nel pomeriggio di martedì 27 febbraio era ancora in corso lo spoglio dei voti negli ultimi seggi elettorali, ma il risultato delle votazioni Il voto alle elezioni di domenica era già chiaro: la coalizione di destra al governo a Roma ha perso per un soffio la presidenza della Sardegna, la prima delle cinque regioni – con ampi poteri in Italia – a votare nel 2024 e a ricevere particolare attenzione da parte del partito. presidente del paese. Esecutivo

Il cambio è stato ottenuto alla guida delle istituzioni regionali grazie a un'alleanza considerata promettente nell'opposizione tra Partito Democratico (PD, centrosinistra) e Movimento 5 Stelle (M5S), che forma la futura presidente della regione, Alessandra Todt, che ha ottenuto il 45,4% dei voti, ha battuto il rivale Paulo Truzzo (45%), del partito del presidente del Consiglio Fratelli D'Italia (Destra Nazionale Conservatrice).

“È una sirena per la maggioranza, Giudice a Roma Giovanni Orsina, direttore della School of Management dell'Università Luis Guido Carli e attento osservatore delle dinamiche interne alla destra italiana. Sebbene le elezioni regionali siano legate a molti fattori locali, esse assumono una dimensione nazionale. Dopo questo risultato, la destra non può più rivendicare la vittoria, qualunque cosa faccia. » Le elezioni regionali che si sono svolte da quando Giorgia Meloni è salita al potere sono state finora a favore della coalizione formata da Fratelli d'Italia, il partito della Lega (estrema destra) e il partito Forza Italia (centro-destra).

Crescono le tensioni con la Lega

Per Giorgia Meloni le elezioni in Sardegna hanno anche il sapore della sconfitta personale. Il capo dell'esecutivo è stato coinvolto in prima persona nella campagna elettorale dopo aver imposto il suo candidato alla presidenza della regione contro il presidente uscente Christian Solinas, alleato della Lega guidata da Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio. MIO Meloni contava sulla popolarità nazionale per ottenere una nuova presidenza regionale per il suo partito. Questa strategia, centrata sugli interessi privati ​​di Fratelli d'Italia, è fallita e il Presidente del Consiglio ha dimostrato di non essere invincibile.

Le sue controversie strategiche con la Lega sulla questione si inseriscono anche in un contesto più ampio di crescenti tensioni tra i due alleati nel periodo precedente alle elezioni europee di giugno, poiché i loro partiti competono su liste separate. Matteo Salvini sta già cercando di imporsi costruendo uno spazio politico alla destra del presidente del Consiglio, anche a costo di far sentire una voce sempre più dissonante su diversi temi.

