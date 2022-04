I libri a prova di proiettile rivelano il re dei combattenti: storia assoluta

Bitmap Books, meglio conosciuto per le sue raccolte visive su console come Amiga, NES, SNES e Atari, ha annunciato i suoi ultimi sforzi: Il re dei combattenti: la storia assoluta.

Il libro avrà una licenza ufficiale, consentendo a Bitmap Books l’accesso completo all’archivio di illustrazioni e artwork di SNK, nonché aneddoti e storie nuovi di zecca dei membri chiave del team di sviluppo. Con 544 pagine, sarà sicuramente un punto di riferimento per i fan di The King of Fighters.

I preordini continueranno Sito di libri bitmap Il 9 maggio con spedizione a partire dal 23 maggio. Il libro sarà disponibile in due edizioni: l’edizione standard con copertina rigida a £ 34,99 e l’edizione “ALL-STAR” a £ 54,99.

The King of Fighters: i preordini si aprono per la data finale il 9 maggio. Iscriviti per un avviso e-mail qui: https://t.co/XE19fikJEO #bitmbox #kof pic.twitter.com/8onsA01nJG– libri_bitmap 20 aprile 2022

L’edizione ALL-STAR sarà limitata a 3.000 copie e verrà fornita completa di una custodia per diapositive per impieghi gravosi con 16 pannelli a sfioramento che suonano ogni carattere quando vengono premuti. Sarà incluso anche con cinque stampe d’arte A4 dei giochi insieme a una cartolina con nuovissimi artwork di Eisuke Ogura, creati appositamente per questa versione.

Facci sapere nei commenti se questo suona come qualcosa che vorresti raccogliere, insieme ai tuoi suggerimenti per altri vantaggi che vorresti vedere ottenere lo stesso trattamento.