Il MagSafe Battery Pack di Apple può caricare gli iPhone più velocemente con un nuovo aggiornamento del firmware

Il mio tipo preferito di aggiornamenti software sono quelli che sbloccano funzionalità hardware segrete e la batteria Apple MagSafe è l’ultima sorpresa: potrai caricare il tuo iPhone in modalità wireless a 7,5 W invece dei 5 W originali, Dopo aver applicato l’aggiornamento del firmware 2.7 (attraverso 9to5Mac).

Puoi aspettare un aggiornamento over-the-air o collegare un cavo da Lightning a USB dal pacchetto a un Mac o iPad collegato per ottenere la correzione, e poi sei fuori dalle gare, dicono.

Ma se devo essere sincero, non installerò ancora l’aggiornamento: potrei aspettare fino a quando non avremo notizie da Apple (o dai revisori) sul fatto che influirà sulla temperatura della batteria.

Come puoi vedere, l’anno scorso ho acquistato personalmente il pacco batteria MagSafe Il mio iPhone minima ho rimesso la confezione molto rapidamente. come ho scrittoLa combinazione Mini-MagSafe era scomodamente calda senza il cappuccio, ma Insieme a Nella custodia, la batteria MagSafe sembrava un po’ allentata e tendeva a scivolare durante il trasporto. (Sì, stavo usando la custodia trasparente di Apple con MagSafe, non un falso di terze parti.)

Quindi puoi capire perché faccio fatica a immaginarlo meglio Ora che il pacco batteria MagSafe ha erogato più energia. A La nostra recensione del pacco batterie MagSafeDieter ha sottolineato che la velocità di ricarica di 5 watt mira a ridurre il calore e preservare la durata della batteria.

Ora, Apple potrebbe aver apportato anche altre modifiche che annullerebbero il problema del calore: l’azienda potrebbe aver modificato la frequenza e la durata della ricarica. Forse se caricasse 7,5 W per brevi periodi, dovrebbe caricarsi molto meno e potrebbe essere meno fastidioso per coloro che portiamo in giro tutto il giorno.

In tal caso, potrei acquistarne uno di nuovo. Ho contattato Apple e ti dirò cosa dice l’azienda.