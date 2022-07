I 10 migliori influencer dell’intrattenimento

Non è né il cantante pop belga Angell né il cantante Bilal Hassani, della seconda stagione I ragazzi della voceChe ha superato le prime 10 classifiche di intrattenimento Sfide Un popolare influencer dell’intrattenimento, prodotto in collaborazione con Mascaret*. Questa è Joica, il vero nome è Jordan Rondelli. YouTuber è diventato famoso per la prima volta per i suoi remix e parodie sotto il nome di YouTunes.

“Non potrai mai adottare questo gatto”, “Riproduciamo le foto di estranei in modo identico”, “Ho testato gli occhiali con effetti estremi!” …ecco tutti i video divertenti che Joyca ha sul suo canale Youtube. Come lui, Le Fossoyeur de films, Guillaume Cannet, PV Nova, Angèle o anche Quentin Lepoutre, alias Myd, intrattengono la loro community su Instagram, YouTube o Facebook. Ingrandisci tre di loro.

Angèle (Angèle Val Laeken): da battere a rete

Può denunciare la superficialità dei social network in I soldi2018 successoAngel van Laken, meglio conosciuto come Angel di 26 anni, sa cosa deve loro. Figlia di due artisti e sorella del rapper Romeo Elvis, cantante, attrice e modella belga, ha giocherellato con le sue prime clip Instagram. BrulloIl suo album di debutto, ora è un doppio disco di diamanti. “Il networking mi ha permesso di ottenere un pubblico prima di interessarmi al settore, ha ammesso Francia blualla fine del 2021. Quando sono arrivate le case discografiche e i marchi, avevo già una comunità”. Questo è servito da cassa di risonanza per lei, per il suo lavoro e per la sua lotta femminista.





Film Grave Digger (François Theurelle): una critica severa

Si identifica come un “videografo” piuttosto che come uno Youtubeur. Ma su questa rete Francois Theurelle, 39 anni, si è fatto un nome con il suo pseudonimo: Le Fossoyeur de movies. Dal 2012, questo settimo appassionato d’arte, laureato in scienze dei media e della comunicazione, ha prodotto una quarantina di storie divertenti e crudeli. Analisi accurate sono più che semplici critiche. Dopo che il suo personaggio è stato sepolto nel 2018, ha parlato di cinema come François Theurelle. ha lanciato una serie di documentari, film di folliaOltre alle sfide di editing per tagliare e pubblicare due libri.

acquisizione di YouTube. (film sulla scavatrice di tombe)

Joyca (Jordan Rondelli): modello multi-cappello

Un video pubblicato nel 2020 che combina creatività musicale e foto scattate dai suoi fan ha aiutato milioni di giovani a mettere in prospettiva la pandemia. Jordan Rondelli, alias Joica, 26 anni, è una multiforme star di YouTube: DJ, beat maker, musicista scientifico, videografo… con quasi 13 milioni di iscritti allo sportello. Una laurea incredibile per questo Grenoblois che ha lasciato gli studi in economia per dedicarsi all’umorismo e alla musica. Joyca muove i primi passi all’età di 16 anni, durante una competizione per diventare DJ sulla M6.

acquisizione di YouTube. (Guica)

Leggi ancheInfluencer, questo “lavoro da sogno” che integra le tue entrate

Nel 2016, un mese dopo aver lanciato il suo primo canale, contava già 100.000 iscritti. Per la sua comunità, Joyca è l’epitome di ciò che dovresti osare “non essere 2 su 10 per tutta la tua vita”. Amir Qarqour, 16 anni, riassume il fascino delle generazioni per questo imprenditore: “Incarna un altro modo di lavorare e vedere il mondo, in nuove professioni. Ha raggiunto risultati facendo ciò che ha sempre voluto fare. Per noi, questo ci incoraggia a perseguire i nostri sogni”.

Trova tutti i primi dieci

*Metodologia: i risultati si ottengono elencando tutte le menzioni di ciascun influencer negli spazi Internet pubblici (Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Dailymotion, LinkedIn, media online, ecc.) negli ultimi 12 mesi in Francia. Nessuna garanzia di completezza può essere garantita, Challenges ha selezionato 10 influencer in ogni categoria dall’elenco di Mascaret.